STEMTE: Marine Le Pen sammen med sin partifelle Steeve Briois etter å ha avlagt stemme i Henin-Beaumont i Nord-Frankrike søndag. Foto: AP / NTB

Laveste valgdeltakelse på over 50 år i Frankrike

Marine Le Pens Nasjonal samling ser ut til å ha gjort det dårligere enn ventet i første runde av regionalvalget. – Velgerne dukket ikke opp, sier hun. Valgdeltakelsen var generelt lav.

Av NTB og Sindre Camilo Lode

Det franske regionalvalget søndag var preget av eksepsjonelt lav interesse.

46 millioner mennesker er stemmeberettiget, men knapt 34 prosent møtte opp for å stemme.

Det beskriver innenriksminister Gérald Darmanin som «dypt bekymringsfullt». Ikke siden 1958 har valgdeltakelsen vært lavere.

Tidlige prognoser viser at de konservative Republikanerne ligger an til å vinne første runde i regionalvalget, mens Nasjonal samling ikke klarte å innfri forventningene fra meningsmålingene.

– Våre velgere dukket ikke opp, sa Le Pen da hun kommenterte valgresultatet søndag kveld.

– Jeg anmoder dem om å reagere raskt, la hun til.

Ifølge Reuters viser også valgdagsmålinger at partiet til president Emmanuel Macron, Republikken på vei, lå an til å havne under grensen for valgdeltakelse i andre runde av regionvalget.

Nyhetsbyrået skriver at en talsperson for partiet kaller valgresultatet «et slag i ansiktet». Ifølge Reuters har ikke partiet og presidenten klart å slå røtter lokalt, til tross for at populariteten hans nasjonalt er høyere enn det forgjengerne hans har hatt.

VALGTAPER: Partiet til sittende president i Frankrike, Emmanuel Macon, gjorde det svakt i første runde av regionvalget. Foto: THIBAULT CAMUS / POOL

Ny runde neste søndag

Meningsmålinger hadde antydet at Nasjonal samling kunne få rundt 25 prosent av stemmene. Resultatet ligger an til å ende på rundt 19 prosent, mens det konservative Republikanerne får rundt 27 prosent, ifølge valgdagsmålinger fra tv-selskapet Franceinfo.

Valget finner sted over to søndager på rad, med neste valgomgang 27. juni.

Det er vanskelig å forutsi det endelige utfallet basert på søndagens resultater på grunn av totrinns valgsystemet og effekten av taktisk stemmegivning. Spørsmålet er om velgere også denne gangen vil forsøke å blokkere Le Pens parti, slik det har skjedd tidligere. Det var situasjonen senest ved regionalvalget i 2015, da partiet klarte seg godt i første valgrunde, men endte uten å vinne en eneste region.

DÅRLIG OPPMØTE: En av få velgere går ut av et stemmelokale i Lyon. Foto: AP Photo/Laurent Cipriani/NTB

Sterkt i sør

På meningsmålinger i forrige uke lå Nasjonal samling godt an i seks av 13 regioner, med en sterk mulighet til valgseier i minst én av dem for første gang i historien.

Partiets beste mulighet var sørøstlige Provence-Alpes-Côte d'Azur, hvor storbyene Marseille, Saint-Tropez og Cannes ligger. Men foreløpige resultater søndag kveld viste tett løp med de konservative Republikanerne, som styrer regionen i dag.

Generalprøve

Le Pen stiller ikke selv til valg, men et sterkt valgresultat med seier i minst én av regionene ville gi henne kraftig momentum i kampen mot president Emmanuel Macron neste år.

Selv om regionalvalget handler mest om lokale spørsmål, blir det også ansett som en generalprøve for presidentvalget.

Samtidig har flere politiske kommentatorer ment at valget ville bli preget av lokale saker og lavt oppmøte, og at det er begrenset i hvilken grad det skal ses som en indikator på presidentvalget 2022.