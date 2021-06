INNESTENGT: Portugiserne får ikke reise på unødvendige turer til og fra Lisboa i helgene, hvor delta-smitten nå florerer. Foto: Armando Franca / AP / NTB

Delta-varianten truer EUs gjenåpningsplan

Delta-mutasjonen utsatte britenes gjenåpning med én måned. Nå kan den stikke kjepper i hjulene også innenfor EU.

Av Kristian Havnes Klemetzen

Delta-varianten ble først oppdaget i India og ble lenge kalt den indiske mutasjonen. Etter å ha blitt den dominerende varianten av viruset i Storbritannia er den nå i vekst på det europeiske kontinentet.

WHO-tall fra 64 land viser at delta-varianten er langt mer smittsom enn noen andre mutasjoner som er oppdaget, med over dobbelt så høy sjanse for å overføres som andre oppdagede varianter.

Den er til nå oppdaget i over 80 land.

I Portugal, hvor den er totalt dominerende, er unødvendige reiser til og fra hovedstaden Lisboa nå forbudt i helgene. Hovedstadsregionen står for mer enn 60 prosent av landets positive prøver den siste uken.

RIVIERAEN: Det kan spøke for gjenåpningen av Frankrike, hvis helseministerens delta-frykt blir virkelighet. Her fra Cannes. Foto: Eric Gaillard / Reuters / NTB

– Minner om Storbritannia

Financial Times melder at 96 prosent av sekvenserte tilfeller i Portugal er delta-varianten. I Italia er det samme tallet over 20 prosent og for Belgia rundt 16 prosent. Av Irlands registrerte tilfeller den siste uken er opp mot 20 prosent delta-varianten.

I Storbritannia viser analysene at 98 prosent av sekvenserte prøver består av delta-varianten, samtidig som registrert smitte er tredoblet den siste måneden. Storbritannia har fullvaksinert 46,1 prosent av befolkningen, viser VGs oversikt.

Der var den opprinnelige planen å lette ytterligere på tiltakene mandag. På grunn av mutasjonen må lettelsene vente inntil 19. juli.

Italia har innført fem dagers karantene og testing for briter på reise til landet, om de er vaksinert eller ei. Innenfor EUs grenser vil coronapasset gjelde fra 1. juli. Da EU-parlamentet vedtok passet ble de enig om at EU-landene ikke kan ha egne reiseregler som karantene, isolering og testing av folk som har passet, med mindre det er nødvendig og proporsjonalt for å beskytte folkehelsen.

Innenfor EU sammenligner flere seg nå med Storbritannias delta-invasjon. Selv om kun to til fire prosent av sekvenserte prøver i Frankrike består av varianten, er helseministeren langt fra beroliget:

– Man kan si at dette er lave tall, men det minner om situasjonen i Storbritannia for noen uker siden, sier Olivier Véran til Financial Times.

I Frankrike er 24,6 prosent av befolkningen fullvaksinert. Helsemyndighetene i Storbritannia har avdekket at raskest mulig gjennomføring av vaksineprogrammet er en nøkkel mot varianten, da én dose kun gir 33 prosent beskyttelse.

For fullvaksinerte regner de beskyttelsen for å være på 81 prosent. I USA regner de fullvaksinerte med Pfizer eller Moderna for å ha redusert risiko for smitte med 91 prosent, melder New York Times.

Derfor er vaksinering en del av det franske mottrekket mot viruset: I områder med delta-utbrudd gjennomføres storstilt smittesporing og oppfordring til beboerne om å vaksinere seg.

Dette er «delta»-varianten B. 1.617.2 ble først påvist i India i desember og førte til en voldsom tredjebølge i landet. Først i mars-april 2021 økte andelen av varianten i India hvor den nå er dominerende. Virusvarianten har fått navnet delta av WHO.

Varianten spredte seg til en rekke land, blant annet England hvor den er i ferd med å bli dominerende.

I Norge er det påvist minst 134 tilfeller. FHI vurderer risikoen for at denne varianten skal spre seg i Norge som middels til høy.

Varianten ser ut til å være mer smittsom enn «villvarianter» – altså varianten som førte til den første bølgen på verdensbasis. Den ser også ut til å være mer smittsom enn den «britiske varianten» alfa.

Delta ser ut til å øke risikoen for sykehusinnleggelse sammenlignet med alfa.

Varianten vil sannsynligvis spre seg videre i Norge og etter hvert bli dominerende. Vis mer

Mer usikkert på kontinentet

Prøveanalyser viser at varianten er på fremmarsj i land som Tyskland og Spania, i tillegg til Frankrike. Disse landene sekvenserer langt færre prøver enn Storbritannia, og det er derfor større usikkerhet knyttet til utbredelsen av varianten.

Både norske FHI og andre lands fagfolk regner varianten for å kunne gi mer alvorlig sykdom enn alfa-varianten. I Storbritannia har den ført til 2,2 ganger flere sykehusinnleggelser enn alfa-varianten.

– Vi er på vei til slå ned viruset og pandemien, og vi må ikke la delta-varianten få overtaket, sier den franske helseministeren Olivier Véran.

FHI ikke bekymret

I Norge er det så langt funnet minst 134 tilfeller av delta-varianten. Mange av disse tilfellene stammer fra Færder i Vestfold og Telemark, hvor også seks fullvaksinerte er blant de smittede. Nabokommunen Tønsberg har også fått påvist mutasjonen blant sine smittede.

Smitteverndirektør Geir Bukholm hos FHI mister ikke nattesøvnen av den grunn:

– Vi vet ikke hvordan delta-varianten vil utvikle seg i Norge. Forekomsten er lav, og den har foreløpig ikke økt dramatisk. Og selv om den skulle bli dominerende i Norge i slutten av juli, vil vi samtidig ha kommet langt i vaksinasjonsprogrammet og dermed fått god beskyttelse i befolkningen, sa Bukholm til VG søndag.