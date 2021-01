REPRESENTERER NEW YORK: Alexandria Ocasio-Cortez, eller «AOC», i Kongressen 3. januar. Foto: JOSHUA ROBERTS / Reuters

Alexandria Ocasio-Cortez raser mot Ted Cruz: − Du fikk meg nesten drept

Den demokratiske kongressrepresentanten Alexandria Ocasio-Cortez kom torsdag med svært sterke anklager mot den republikanske Texas-senatoren Ted Cruz.

Det skjedde på Twitter, etter at Cruz signaliserte at han var enig med Ocasio-Cortez i at selskapet Robinhood burde etterforskes i lys av den omstridte Gamestop-saken, og kaoset det har forårsaket i aksjemarkedet.

Handelsplattformen Robinhood stanset torsdag handel med Gamestop-aksjen, før de senere sa at de ville godta begrenset handel.

– Jeg er fullstendig enig, svarte Cruz på en av Ocasio-Cortez’ Twittermeldinger om temaet.

Det fikk den demokratiske kongressrepresentanten, som tidligere har sagt at hun fryktet for livet sitt under stormingen av Kongressen, til å rase.

– Jeg jobber gjerne med republikanere om denne saken når vi har noe til felles, men du fikk meg nesten drept for tre uker siden, så du kan stå over, skriver hun på Twitter.

– I mellomtiden, om du vil hjelpe, kan du gå av, skriver hun videre til Texas-senatoren.

Ted Cruz har støttet Trumps udokumenterte påstander om valgfusk, og protesterte også mot valgresultatet i flere delstater da disse skulle godkjennes i Senatet 6. januar, dagen da Kongressen ble stormet av en illsint mobb.

Ocazio-Cortez, som populært kalles «AOC», har tidligere sagt at hun mener Cruz har deler av ansvaret for det som skjedde, skriver Guardian.

Sammen med seks andre demokratiske senatorer har hun blant annet skrevet en klage til Senatets etikkomité, der de ber om at Cruz etterforskes for sine valgprotester sammen med den republikanske kollegaen Josh Hawley.

TRUMP-ALLIERT: Den republikanske senatoren Ted Cruz fra Texas ledet an i delstatens søksmål mot valgresultatene i flere andre delstater. Foto: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Du har ikke engang sagt unnskyld for den alvorlige fysiske + psykiske skaden du bidro til å forårsake for alt fra kongresspolitiet til dine egne kolleger i Kongressen. I mellomtiden kan du komme deg bort fra tidslinjen min og slutte å jakte innflytelse. Takk, skriver hun på Twitter torsdag.

CNN har forsøkt å komme i kontakt med Ocazio-Cortez uten å lykkes.

Ted Cruz sier ifølge CNN at Twitter-meldingene som ble rettet mot ham er et uttrykk for «et partisk sinne» som ikke er bra for USA.

– Det bidrar ikke til å hele oss eller til å skape samhold, men alle må bestemme selv hvordan de vil forholde seg til andre, sier han videre, uten å kommentere innholdet i meldingene spesifikt.

Ocasio-Cortez sier i sitt svar til dette at hun mener sinnet mot Cruz er berettiget:

– Hva mener han det logiske svaret på løgnene hans burde være? En klem? Kanskje det er et sinne fordi handlingene hans tilsier at han bør stilles til ansvar.