BEGYNTE TIDLIG: I Rusland ble Sputnik-vaksinen godkjent etter at den hadde blitt testet ut på svært få personer, men nå har selskapet kommet med mer data. Foto: EDUARD KORNIYENKO / X01682

Lovende resultater fra russisk vaksinestudie

I følge en ny studie er den russiske «Sputnik V» vaksinen 91,6 prosent effektiv. Selskapet er også i samtaler med Det europeiske legemiddelkontoret (EMA).

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den nye, fagfellevurderte studien ble publisert i det velrennomerte tidsskriftet the Lancet.

20.000 personer deltok. Av disse opplevde 68 personer alvorlige bivirkninger, men 45 av disse var i gruppen som fikk en placebovariant av vaksinen, og de resterende bivirkningene har ikke blitt knyttet til vaksinen.

Uavhengige eksperter sier de nye opplysningene demper bekymringen over manglende åpenhet rundt vaksinen, som russerne allerede har begynt å rulle ut og som er eksportert til flere land, skriver NTB.

De foreløpig funnene viser at vaksinen, som gis i to doser, er svært effektiv og tåles godt av deltakere over 18 år i den siste fasen av klinisk testing, sier medforfatter Inna Dolzjikova ved Russlands nasjonale forskningssenter for epidemiologi og mikrobiologi.

– Det virker som de har solide mengder med data der, og resultatene er overbevisende med 91 prosent beskyttelseseffekt. Nå må man få tid til å fordøye dataene litt og få tid til å se på nærmere detaljer, sier Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til VG.

Kan bli aktuell for Europa

Madsen sier det absolutt kan være aktuelt å vurdere Sputnik-vaksinen for bruk i Europa - hvis man får sett nærmere på detaljer og data.

– Hvis de kommer med en søknad om godkjenning i EU vil alle data bli gjennomgått. Russerne har vært i kontakt med EMA for å diskutere videre forløp i Europa - så det blir veldig spennende om russerne mener de har så gode data at de eventuelt kan gå inn i en godkjenningsprosess i Europa.

– Hva må til for at det skal skje?

– Det er for det første at de søker om det, og for det andre at de mener at de har gode nok data til å være med i en slik prosess. Rolling review er en diskusjon mellom søkerfirma og EMA hvor man går igjennom de data man har.

Blir en vaksine godkjent for Europa, blir den også godkjent for Norge.

Hva betyr «rolling review»? EMA tar imot søknader om vaksiner på vegne av alle EU/EØS-land. For å få prosessen til å gå raskere, kan søkerne sende inn informasjon etter hvert som de forsker mer på vaksinen. Det kalles en «rolling review».

Da vil EMA fortløpende se på det som kommer inn, helt til de har nok informasjon til å ta en avgjørelse. Det vanligste er at legemiddelverkene fra to land får hovedansvar for å gå gjennom søknaden.

Når de to landene har gått gjennom all dokumentasjonen, lager de en innstilling – et råd – om man skal godkjenne eller avvise vaksinen. Innstillingen sender de til EMAs vitenskapskomité. I komiteen sitter representanter fra alle EU/EØS-landene, også Norge. De skal stemme over om vaksinen skal anbefales godkjent. Godkjenningen kan være midlertidig, slik at produsenten er forpliktet til å sende inn mer informasjon etter hvert. Vis mer

Madsen mener vaksinen, som er en såkalt viral vektor-vaksine i likhet med AstraZenecas nylig godkjente vaksine, er basert på et interessant prinsipp.

– Den gis i to doser, men de to dosene er forskjellige. Noe av det man har lurt på når man gir én dose først, er om man da får dannet antistoff mot selve vaksinen også, og om det kan være et problem. Men her bruker man altså to forskjellige virusvektorer, sier Madsen.

– Dette er spennende, og som jeg har sagt mange ganger - man skal ikke undervurdere russerne. De har en stor legemiddelindustri innenlands.

Les mer om de forskjellige typene vaksiner i VGs vaksinespesial.

Kritikk for tidlig utrulling

Russland påbegynte massevaksineringen med Sputnik V i desember, og fikk den gang kritikk for å ha vært for tidlig ute.

Russland godkjente vaksinen for bruk allerede 11. august. Da var den bare testet på 76 mennesker. Det er høyst uvanlig for en vaksine å bli godkjent etter så lite reell testing, og den har fremdeles ikke blitt godkjent av andre enn russerne selv.

I august forsikret Putin om at vaksinen var trygg og effektiv, og at han hadde gitt den til sin egen datter.

Madsen understreker at selv om vaksinen kan vise seg å være god, er man ikke mindre skeptiske til den tidlige utrullingen:

– De ga en slags godkjenning etter å ha prøvd den ut på 100 personer. Og sett fra vårt synspunkt den gangen, var det veldig lite og helt uvanlig med vestlige øyne.

