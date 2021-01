ELENDIGHET: Egypt har kapasitet til å fengsle nærmere 55.000 mennesker. Amnesty anslår at det sitter over 114.000 innsatte i fengslene i små, overbefolkede celler. Bildet er tatt under en guidet tur i Borg el-Arab-fengselet i nærheten av Alexandria. Turen ble organisert av egyptiske myndigheter. Foto: MOHAMED EL-SHAHED / AFP

Tortur, sult og håpløshet: Coronapandemien herjer i Egyptiske fengsler

Torturbruk er utstrakt. Fanger nektes mat, senger, medisiner, sanitæranlegg og besøk. Ti år etter den arabiske våren sitter nærmere 60.000 politiske fanger i egyptiske fengsler.

I en allerede kritisk situasjon har coronapandemien forverret forholdene i egyptiske fengsel, konkluderer Amnesty i en fersk rapport.

De kaller det et system som nærmest inviterer til at fanger skal bli syke og dø – og det er de politiske fangene som rammes hardest.

Rapporten kommer ti år etter tusenvis av mennesker samlet seg på Tahrir-plassen i Egypt den 25. januar 2011 for å velte president Hosni Mubarak.

Den gang kunne egypterne skimte et håp om frihet og demokrati.

Men dagens regime i Egypt lever på ingen måte opp til håpet som vokste frem under den arabiske våren. Etter å ha ledet et statskupp i 2013, har generalen Abdel Fattah al-Sisi styrt landet med jernhånd.

I dag sitter nærmere 60.00 politiske fanger i Egyptiske fengsler.

– Mye tyder på at de politiske fangene bevisst nektes medisinsk behandling. For en del er dette en slags dødsdom, sier generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs til VG.

Politiske fanger nektes helsehjelp

Rapporten, som har tatt for seg situasjonen til 67 fanger i til sammen 16 mannlige- og kvinnelige fengsler, beskriver fengslene som overbefolket og skitne. Frisk luft og rent vann kan de se langt etter, og helsehjelp enda lengre.

Funnene er ikke overraskende for dem som har fulgt den stadig mer autoritære utviklingen under Sisi.

Fanger blir nektet helsehjelp som en form for straff, heter det i rapporten. Coronasyke blir ikke prioritert:

– I noen fengsler blir de satt i små, mørke celler som blir brukt til isolasjon – og de får ikke behandling. I andre fengsler ble de værende på cellen med stor fare for å smitte andre, skriver Amnesty.

KUPPET MAKTEN: Den tidligere hærsjefen Abdel Fattah el-Sisi kuppet til seg makten i Egypt i 2013. Siden har landet drastisk beveget seg tilbake i en autoritær retning. I dag kritiseres Sisi og hans regime av menneskerettighetsgrupper som Amnesty International og Human Rights Watch anklager Sisi-regimet for omfattende brudd på menneskerettighetene. Foto: Harald Henden

De frykter at innsattes liv nå står i fare.

Under Amnestys undersøkelser til rapporten døde 10 av 67 fanger. Ytterligere to døde kort til etter løslatelse.

– Disse har i løpet av perioden de satt arrestert blitt nektet medisinsk behandling minst en gang, forklarer Egenæs.

Mangelen på helsehjelp er ikke nytt. Bare siden 2013 anslås det at flere hundre har dødd bak fengselsmurene.

– Såkalte «vanlige kriminelle» får som oftest rutinemessig medisinsk behandling. Her er det tydelig at det er en plan om å nekte politiske fanger medisinsk behandling, understreker Egenæs.

Egypt: Fra den arabiske våren og til i dag – kort fortalt 25. januar 2011 brøt det ut massedemonstrasjoner mot Egypts mangeårige president Hosni Mubarak, som etter tre uker overlot makten til et militærråd.

Egypt holdt sitt første, demokratiske valg: Det muslimske brorskaps politiske fløy, Frihets- og rettferdighetspartiet, fikk flest stemmer. Mohamed Mursi ble Egypts første demokratisk valgte president.

Knapt ett år senere ble Mursi styrtet i et militærkupp, ledet av hærsjefen Abdel Fattah al-Sisi.

Egypts regjeringshær slo få uker senere til mot ubevæpnede demonstranter i Kairo og drepte over 800.

Det muslimske brorskap er forbudt, og titusenvis av opposisjonelle, både sekulære og islamister, er fengslet. Mange er dømt til døden. Mursis dødsdom ble opphevet i 2016.

I 2014 vant Sisi et nyvalg som opposisjonen boikottet.

I mars 2018 ble han gjenvalgt med 97 prosent av stemmene etter å ha satt samtlige reelle motkandidater ut av spill.

I juni 2019 falt Mursi om og døde under et rettsmøte, 67 år gammel.

Kilde: NTB, The Guardian Vis mer

Hundrevis fengsles uten dom

En rekke av arrestasjonene og pågripelsene av de innsatte har skjedd helt vilkårlig, og flere såkalte «samvittighetsfanger» er å finne bak murene i Egypt.

Disse er som oftest fengslet på grunn av religion, seksuell legning, kjønn, politisk standpunkt eller etniske bakgrunn. 28 journalister sitter i fengsel i skrivende stund.

– Her er det snakk om systematisk fengsling av opposisjonelle annerledestenkende menneskerettighetsaktivister, forklarer generalsekretæren.

RAPPORT GIR HÅP: Generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, håper at Amnestys rapport vil vekke den internasjonale oppsikten som trengs for å skape endring: – Dette er en stat som er avhengig av støtte fra andre land. Et dårlig omdømme kan lede til at de må gjøre endringer, sier Egenæs til VG. Foto: Ingeborg Huse Amundsen

Samtidig er uavhengige egyptiske medier er i ferd med å utryddes. De resterende er kjøpt opp av militæret.

– Denne krisen vi ser her starter med den totale neglisjeringen av ytringsfriheten, påpeker Egenæs.

Han forteller at rettssystemet i Egypt har blitt flinke til å bruke en terrorlov som gir de lov til å varetektsfengsle i over to år uten en dom.

Slik har Sisi lykkes i å hyppig slå ned på all opposisjon de siste årene.

Roper på andre land: – Dette må ha en pris

Bruk av både isolasjon og tortur regnes som utstrakt i fengslene. Rapporten viser at det er vanlig at fanger isoleres og utsettes for vold i opptil 23 timer i strekk.

Både fengselsmyndighetene og påtalemyndigheten bør regnes som ansvarlige for behandlingen, mener Amnesty.

Myndighetene nekter imidlertid å oppgi egne opplysninger om fengselsforholdene. Det er uvisst hvor mange som i dag sitter inne, men ifølge Amnesty skal det være mer enn dobbelt så mange som kapasiteten på 55 000 fanger. Hundrevis blir plassert sammen i små celler.

FENGSLET: Advokaten og menneskerettighetsforkjemperen Mahienour el-Massry sitter fortsatt i fengsel etter hun ble arrestert i 2019. Hun har kjempet for rettighetene til arbeidere og flyktninger, og ble arrestert etter å ha vært med på demonstrasjoner mot presidenten. Foto: Privat

Situasjonen bekymrer menneskerettighetsorganisasjonen.

Nå ber Amnesty myndighetene om å redusere antall fengslende ved å løslate de som er vilkårlig arrestert, og om at alle som er fengslet skal få tilstrekkelig med tilsyn fra helsevesenet og vaksine.

– Vi er nødt til å få med oss andre stater som har innflytelse på det egyptiske regimet. Dette må ha en pris for egyptiske myndigheter, understreker Egenæs.

Spår en endring med Biden

Daglig leder for Raftoprisen, Jostein Hole Kobbeltvedt, var i fjor med på å sette fokus på den nåværende situasjonen i Egypt. Da ga han den årlig menneskerettighetsprisen til Egyptian Commission for Rights and Freedoms (ECRF) for sitt arbeid for menneskerettigheter i Egypt.

Utstrakt bruken av ulovlig fengsling med gjennom terrorparagrafer er kjent nytt for Kobbeltvedt.

– Alle som jobber med menneskerettigheter i Egypt bærer en stor risiko for å bli arrestert. De siste årene har vi sett økende bruk av slike anti-terrorlover mot aktivister hvor de ikke trenger ikke en dom for å arrestere deg, forteller han.

Nå er han spent på om forholdene nå vil endre seg med Biden som ny president i USA.

– Trump har gitt Sisi grønt lys til å fortsette, og latt han gjøre som han vil. Det blir spennende å se om vi når får en endring i dette.