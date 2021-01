STØTTES: The Epoch Times har vokst kraftig siden 2016, da nettstedet begynte å fokusere på amerikansk politikk med en Donald Trump-gunstig vri. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Står bak Trump-vennlig nettsted: − De tror Trump ble sendt fra himmelen

Falun Gong blir forfulgt i Kina, men står samtidig bak det raskt voksende nettstedet The Epoch Times, som promoterer konspirasjonsteorier i USA.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

I skyggen av Shawangunk-åsen i New York, to timer nordvest for Manhattan, ligger Dragon Springs, hovedkvarteret til den nyreligiøse bevegelsen Falun Gong.

Det er grønne trær så langt øyet kan se, men ser du åsen fra en fugls perspektiv, ser du også en innsjø som er så perfekt at den ser kunstig ut, og noen bygninger ved siden av, inkludert tempellignende bygg.

Her i Dragon Springs bor også grunnleggeren, Li Hongzhi. Han startet Falun Gong i 1992, i Kina, der bevegelsen vokste seg stor med meditasjon og enkle, tai chi-inspirerte øvelser som bærebjelker.

– Falun Gong var kjempestor. Derfor ble også undertrykkelsen nokså omfattende, sier Koen Wellens, førsteamanuensis i Kinastudier ved Universitetet i Oslo.

Kommunistpartiet forbød Falun Gong i 1999. Da hadde Li Hongzhi for lengst flyttet til USA.

SEOUL: Sørkoreanske medlemmer av Falun Gong mediterer i Seoul i 2015. Foto: Ahn Young-joon / TT NYHETSBYRÅN

Medlemmer av Falun Gong ble presset til å gi opp troen, og flere skal ha blitt fengslet og straffet.

Vil bekjempe kommunismen

Hos VGTV er nå dokumentaren «Ask No Questions» tilgjengelig, hvor filmskaperen Jason Loftus undersøker teorien om at kinesiske myndigheter arrangerte en hendelse hvor angivelige Falun Gong-tilhengere satte fyr på seg selv på Den himmelske freds plass i 2001.

Falun Gong har i dag som mål å bekjempe kommunismen i Kina.

Samtidig står bevegelsen også bak det Donald Trump-vennlige nettstedet The Epoch Times, som promoterer konspirasjonsteorier i USA og var en av de største Pro-Trump-annonsørene på Facebook.

OMSTRIDT: Kinesiske myndigheter hevder at sju Falun Gong-medlemmer tente på seg selv eller forsøkte å gjøre det i en kollektiv selvmordsaksjon i 2001, men Falun Gong benekter at personene var med i bevegelsen. Foto: CCTV

Ben Hurley var med i Falun Gong-bevegelsen og jobbet for The Epoch Times i nesten et tiår.

– Deres syn var alltid anti-abort og homofobisk, men det var mer rom for uenighet den første tiden, sier Hurley til NBC News.

Ifølge Hurley anså Falun Gong tidligere utenriksminister Hillary Clinton, filmstjernen Jackie Chan og FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan som eid av kinesiske myndigheter. Han er derfor ikke overrasket over at The Epoch Times siden 2016 har vært ekstremt Trump-vennlig.

– Det er så rabiat Pro-Trump. De tror at Trump ble sendt fra himmelen for å knuse kommunistpartiet, sier Hurley.

Et skifte i 2015

Ifølge The New York Times kom endringen i 2015, etter at Facebook endret algoritmene sine og artiklene til The Epoch Times ble mindre synlige der. Brått ble journalistene bedt om å skrive fem artikler per dag, i et forsøk på å finne virale artikkelsuksesser.

Etter at Donald Trump ble nominert som presidentkandidat for Republikanerne, oppmuntret redaktørene sine journalister til å skrive fordelaktig om Trump.

– Det virket som at de hadde et nesten Messias-aktig syn på Trump som en antikommunistisk leder som ville bety slutten for det kinesiske kommunistpartiet, sier Steve Klett, som jobbet med presidentvalget for The Epoch Times i 2016.

I august 2019 ble The Epoch Times nektet å kjøpe annonser på Facebook, etter at det kom fram at en rekke kontoer tilknyttet nettstedet hadde brutt retningslinjene med sine pro-Trump-annonser.

Avisen brukte 9,5 millioner dollar på annonser, og Facebook fjernet i tillegg over 600 falske brukerkontoer tilknyttet The Epoch Times, skriver NBC News.

Til sammen skal nettverket ha hatt over 55 millioner følgere på Facebook.

– Helt siden Falun Gong ble forbudt, har de hatt en agenda, sier Koen Wellens til VG.

PROTESTERTE: Et Falun Gong-medlem demonsterer i et bur under en politikeruke i Almedalen i Sverige i 2017. Foto: Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN

Inntektsvekst

Australske ABC anslår at Falun Gong har flere titalls millioner tilhengere verden rundt. The Epoch Times har også vokst seg stor. Omsetningen økte fra 3,9 millioner i 2016 til 15,5 i 2019, ifølge Axios.

I USA er det enklere å identifisere konspirasjonsteorier enn i lukkede Kina. Kan det ligge noe i påstanden om at kinesiske myndigheter arrangerte episoden i 2001, der sju angivelige Falun Gong-tilhengere satte fyr på seg selv eller forsøkte å gjøre det?

Koen Wellens vil ikke spekulere.

– Jeg er alltid veldig påpasselig med hva jeg sier, for det er så vanskelig. På den ene side har du kommunistpartiet, som vil ha full kontroll, og på den annen side har du Falun Gong, som er en stor organisasjon med en politisk agenda. Det er ekstremt vanskelig å finne ut hva som er sant, sier Wellens.