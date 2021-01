OFRENE HØRT: Harvey Weinstein ble dømt til 23 års fengsel for voldtekt og seksuelle overgrep. Nå får ofrene erstatning fra den tidligere filmmogulens konkursoppgjør. Foto: Lucas Jackson /REUTERS

Weinstein-ofre får 145 millioner kroner

I forbindelse med et konkursoppgjør har flere enn 50 personer som har anklaget Harvey Weinstein for overgrep, fått til sammen rundt 145 millioner kroner.

Publisert: Nå nettopp

Utbetalingen kommer fra oppløsningen av selskapet Weinstein Co, som erklærte seg konkurs i 2018, skriver BBC.

68 år gamle Weinstein ble dømt til 23 års fengsel i fjor for voldtekt og seksuelt overgrep. Flere titall kvinner sto fram med anklager mot Hollywood-mogulen under metoo i 2017 og 2018.

Summen på 17 millioner dollar, tilsvarende rundt 145 millioner kroner, vil bli fordelt på flere enn 50 anklagere. Ofrene for de mest alvorlige anklagene vil få mer enn 4,2 millioner kroner (500.000 dollar).

LES MER: Norske Natassia Malthe (43) hevder Weinstein forgrep seg på henne

Broren fritatt

Dommer Mary Walrath avviste en klage fra noen av anklagerne som ville ta saken videre utenfor konkursdomstolen. Uten forliket ville anklagerne få minimalt, om noen, oppreisning, ifølge Walrath.

les også VG møtte Weinsteins privatdetektiv: Fryktet for livet da han hoppet av

39 av anklagerne stemte for, mens åtte stemte mot. De som stemte mot, kan fortsatt ta saken utenfor konkursdomstolen, men risikerer da å miste sin andel av pengene i forliket.

Andre folk i høytstående posisjoner i Weinstein Co., som broren Bob Weinstein, har gjennom forliket også blitt fritatt for rettslige forpliktelser for å potensielt ha muliggjort Weinsteins atferd.