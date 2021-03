Joe Biden om vaksine-mål: − Vi vil ikke bare nå det, vi vil slå det

På ettårsdagen for nedstengningen av USA lovet Joe Biden lys i enden av tunnelen. Vaksinene er oppskriften, og presidenten sier at alle landets voksne skal være kvalifisert for å få sin første dose innen 1. mai.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– I kveld vil jeg snakke med dere om hvor vi er når vi markerer ett år siden alt stoppet på grunn av denne pandemien, sa Joe Biden i sin første kveldstale til det amerikanske folket etter at han ble president.

Talen ble holdt klokken to natt til fredag norsk tid, på dagen ett år etter at hans forgjenger Donald Trump kunngjorde at USA ville stanse innreise fra Europa på grunn av coronaviruset.

– Et år fylt med tap av liv, og et tap av å kunne leve, for oss alle, oppsummerer Biden året som har gått.

– Bilder og videoer fra 2019 føles som om de ble tatt i en annen tid. Den siste ferien, den siste bursdagen med venner, den siste ferien med den utvidede familien.

les også Texas har åpnet: 3104 testet positivt samme dag

Coronaviruset har herjet kraftig i USA det siste året. Over 530.000 mennesker har mistet livet, og fortsatt registreres rundt 1000 dødsfall hver eneste dag.

Smittetallene har imidlertid gått ned, og enkelte delstater har allerede åpnet opp for fullt.

Med seg før nattens tale hadde Biden en enorm coronakrisepakke som ble godkjent i Representantenes hus denne uken og signert torsdag. Redningspakken er på hele 1900 milliarder dollar, og har som mål å hjelpe landet på fote igjen økonomisk.

Kunngjorde ny vaksine-ordre

På årsdagen for innreisestansen fra Europa lovet presidenten at det er lys i enden av tunnelen.

– Det er en veldig amerikansk ting å finne lys i mørket. Det er kanskje det mest amerikanske man kan gjøre. Og det er det vi har gjort, sa han.

Biden sier han har beordrer alle landets delstater om at alle voksne skal være kvalifisert for coronavaksine innen 1. mai.

– Det betyr ikke at dere vil være vaksinert innen 1. mai, men det betyr at dere kan stille dere i kø.

Innen den tid vil de ha muligheten til å vaksinere opp mot to millioner mennesker hver eneste dag.

– Da jeg tok over kom jeg med et mål som ble kalt optimistisk: 100 millioner vaksinedoser i folks armer innen mine første 100 dager som president. I kveld kan jeg si at vi ikke bare skal nå det, vi skal slå det, sa Biden.

Ifølge ham vil USA ha satt 100 millioner vaksinedoser innen hans 60 første dager som president. Torsdag hadde han vært president i 50 dager.

les også De vaksinerer raskest – dette gjorde de annerledes

Biden ber USAs befolkning om å gjøre sin del av jobben, og å ta vaksinen når det er deres tur. Gulroten er muligheten for å kunne samles til feiringen av landets uavhengighetsdag 4. juli.

– Om vi gjør alt dette, om vi gjør dette sammen, er det en sjanse for at du og familien og venner kan samles i bakgården eller nabolaget for å grille og feire nasjonaldagen. Det betyr ingen stor feiring, men det betyr at små grupper kan samles. Etter et langt, hardt år kan det gjøre uavhengighetsdagen vår helt spesiell.

For å klare det ambisiøse vaksinemålet, har USA flere planer:

De vil doble antall apoteker hvor man kan få tak i vaksinen, og de vil doble antallet sentre for massevaksinasjon. I tillegg skal over 6000 medlemmer av nasjonalgarden settes i arbeid for å få sendt ut og distribuert vaksinene.

Flere skal også settes i sving med å vaksinere folk: Tannleger, veterinærer og medisinstudenter skal med på listen over personer som kan sette sprøytene.