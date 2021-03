TILBAKE: Presidentportrettene av Bill Clinton og George W. Bush er tilbake på sin gamle plass i Det hvite hus Foto: SERGIO FLORES / Reuters

Portretter av Clinton og Bush igjen på hedersplass

Portrettene av de tidligere presidentene Bill Clinton og George W. Bush henger igjen på hedersplass etter at Donald Trump stuet dem vekk.

Nå henger portrettene av de to på sin gamle plass i den store ankomsthallen i Det hvite hus.

Det var i juli i fjor den daværende presidenten ble lei av å se sine forgjengere hver gang han kom ned fra den private residensen i Det hvite hus. Trump valgte da å stue vekk portrettene på et lite brukt spiserom.

Bildene ble flyttet til et sjeldent brukt rom kalt «The old family dining room». Dermed brøt han en gammel tradisjon med at de seneste presidentene skal ha de mest framtredende plassene.

Dette rommet brukes mest til oppbevaring av møbler, duker og annet som trengs i en storhusholdning, og inngår ikke i den vanlige omvisningsruten i Det hvite hus, melder CNN.

Trump ville heller ha portretter av betydelige republikanske presidenter, og William McKinley, som ble drept i 1901, og Theodore Roosevelt fikk plassene som ble ledig.

TOK VEKK BILDER: Donald Trump fjernet portrettene av de to forgjengerne sine, Bill Clinton og George W. Bush. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Inviterer Trump

Trumps forgjenger, Barack Obama, skal også opp på veggen i foajeen når portrettet av ham en gang blir ferdig.

I februar sa pressetalskvinne Jen Psaki at president Joe Biden, så vidt hun kjente til, vil følge tradisjonen. Dette betyr i så fall at Biden vil invitere Trump til Det hvite hus når portrettet av ham er klart til å henge opp.

Så blir det Trump og Obama som Biden får se først hver gang han kommer ned fra residensen.