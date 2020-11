PÅTROPPENDE: Joe Biden og Kamala Harris (i bakgrunnen) tar over i Det hvite hus fra klokken 12 den 20. januar 2021. Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Derfor er Georgia så viktig for Joe Biden

OSLO/MIDGEVILLE, GEORGIA (VG): Det som skjer i Georgia 5. januar, får enorm påvirkning på Joe Bidens sjanse til å gjennomføre politikken sin de neste to årene.

USAs politikk vil se radikalt annerledes ut med Joe Biden som president enn den har gjort under president Donald Trump.

Bidens prioritet nummer én er å få kontroll på coronaviruset. Betyr dette at amerikanerne snart blir pålagt å gå med munnbind, og at barer og restauranter holdes stengt fram til en vaksine er markedsklar?

Nei, så enkelt er det ikke, forklarer politikkprofessor Claire Sanders ved Georgia College.

– Amerikansk føderalisme vil definitivt gjøre det vanskelig, sier Sanders til VG.

NÅ ER HELE KARTET FARGELAGT: Biden erklært som vinner i Georgia

PROFESSOR: Claire Sanders underviser i statsvitenskap ved Georgia College. Foto: Gisle Oddstad

– Selv om han er president, gjør den amerikanske maktstrukturen at han ikke kan komme med et bredt påbud. Delstatene har normalt makten over slike spørsmål, utdyper professoren.

Ambisiøs og dyr plan

Som Donald Trump fikk erfare, er ikke presidenten i USA allmektig. Kongressen har den lovgivende makten, domstolene har den dømmende- og presidenten sitter igjen med den utøvende makten. Og all makt som ikke uttrykkelig er nevnt i grunnloven, sitter delstatene med.

I Bidens program står det at blant annet at han ønsker å skape arbeidsplasser gjennom å satse på fornybar energi og utbygging av landets infrastruktur, samt øke satsingen på skole- og helsevesenet.

les også Full forvirring i Georgia: Skal telle stemmer på nytt – for hånd

Bidens plan er kostbar og vil ifølge den tverrpolitiske «Komiteen for et ansvarlig statsbudsjett», og øke USAs gjeld med 5600 milliarder dollar over en tiårsperiode.

Hvor mye av planen som Biden kan gjennomføre i praksis, avhenger av hvordan det går i de to omvalgene i Georgia 5. januar. I skrivende stund har Republikanerne sikret seg 50 senatsseter i den 117. kongressen, mens Demokratene kun har 48.

Omvalgene avgjør Senatet

Biden er derfor avhengig av at Raphael Warnock beseirer Kelly Loeffler og at Jon Ossoff slår David Perdue i omvalgene i Georgia. Dette vil gi en 50-50-fordeling av Senatet og gi Demokratene flertall fordi påtroppende visepresident Kamala Harris får den avgjørende stemmen. Det er allerede klart at Demokratene vil sitte med flertall i Representantenes hus de neste to årene.

les også Dette kan være Trumps endelige mål

– Hvis Demokratene får kontroll over Senatet, vil Biden være i best posisjon til å få politikken sin finansiert. Hvis ikke vil det definitivt bli vanskeligere for ham, men ikke umulig, sier Sanders, og peker på at tidligere presidenter i enkelte tilfeller har skaffet flertall i Senatet med hjelp fra representanter fra det andre partiet.

Uten støtte fra Senatet, begrenses presidenten til såkalte presidentordrer, som i praksis er direktiver til de føderale myndighetene. Trump har i skrivende stund signert 194 presidentordrer på sine fire år i Det hvite hus. Barack Obama tok i bruk dette virkemiddelet 276 ganger på åtte år og George W. Bush gjorde det 291 ganger på åtte år.

Professor Claire Sanders konstaterer at Biden vil få problemer med å gjennomføre sine ambisiøse planer for infrastruktur, fornybar energi og skattereform hvis Demokratene ikke vinner begge omvalgene i Georgia.

– Det vil bli vanskelig. Det vil kreve en masse kompromisser mellom den påtroppende presidenten og et republikansk styrt senat. Alle presidenter ønsker drømmescenarioet hvor deres parti har begge kamrene, men forskning viser som nevnt at presidenten ikke alltid vil lykkes. Samtidig har vi også sett presidenter få igjennom monumentale lover i perioder med splittet myndighet, ved å få støtte fra motsatt side av midtgangen, avslutter Claire Sanders.

Publisert: 13.11.20 kl. 22:24

