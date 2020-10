forrige





fullskjerm neste NYTT FELTSYKEHUS: Delstaten Wisconsin har åpnet et feltsykehus for å behandle coronapasienter nær Milwaukee.

Antallet smittetilfeller øker i USA: − Vi står overfor en presserende krise

Over ni millioner mennesker er nå bekreftet smittet med coronaviruset i USA. Torsdag registrerte landet over 80.000 nye smittetilfeller.

Den siste uken har tallet på nye smittetilfeller i snitt vært over 75.000 daglig. Ifølge New York Times er dette en økning på 41 prosent fra gjennomsnittet to uker tidligere.

– Det er ikke noen måte å pynte på dette på: Vi står overfor en presserende krise. Det er en risiko for deg, for familiemedlemmene dine, for vennene og naboene dine, sier Wisconsins guvernør Tony Evers torsdag.

Delstaten har de siste to ukene meldt om over 200 corona-dødsfall, og sykehusene begynner å merke presset, skriver New York Times. I midten av oktober åpnet et eget feltsykehus for corona-pasienter nær Milwaukee.

Slik har antallet bekreftede smittetilfeller utviklet seg i USA:

Også i Idaho sliter de med å få kontroll på smitten.

– Sykehusene over hele delstaten fyller seg opp raskt, eller de allerede fulle av covid-19-pasienter og andre pasienter, og altfor mange helsepersonell er syke med covid-19, sier delstatens republikanske guvernør Brad Little, som denne uken innførte restriksjoner på blant annet folkemengder.

NYE TILTAK: Idahos republikanske guvernør Brad Little har blant annet motsatt seg påbud om bruk av munnbind. Torsdag kunngjorde han nye tiltak på grunn av økende smitte i delstaten. Foto: Darin Oswald / Idaho Statesman/AP

Ifølge nyhetsbyrået AP har delstaten måttet transporterte pasienter til blant annet Seattle i delstaten Washington.

Til sammen har 21 delstater denne uken sett sine høyeste smittetall siden pandemiens start, deriblant Nord-Dakota og Illinois, Tennessee, New Mexico, Alaska og Utah.

Selv om tallet på bekreftede smittetilfeller øker, har dødsfallene under pandemien gått kraftig ned.

Én av grunnene til det, kan være at flere personer testes nå enn i begynnelsen av pandemien.

Også i New York, der virusutbruddet har vært under kontroll etter å ha vært episenter tidlig i pandemiutbruddet, fryktes en bølge nummer to, skriver NTB.

Så langt har rundt én prosent av avlagte koronatester gitt positivt utslag. Men i forrige uke steg snittraten til rundt 2 prosent, og onsdag nådde den 2,7 prosent.

– Vi kan ikke tillate oss at tallet fortsetter å stige, sa byens ordfører Bill de Blasio torsdag.

Eksperter nyhetsbyrået AP har snakket med, mener de høyes smittetallene delvis skyldes at håndteringen av viruset ikke har vært samordnet nok.

– Det er mangelen på stabilitet som har vært så frustrerende. Om vi bare hadde vært disiplinerte med å ta i bruk alle disse metodene tidlig og aggressivt, ville vi ikke vært i situasjonen vi er i i dag, sier Irwin Redlener, som er leder for senteret for nasjonal kriseforbereding ved Universitetet Columbia.

