2016: NATO-sjef Jens Stoltenberg møtte den daværende visepresidenten Joe Biden i Washington i 2016. I en gratulasjon mandag understreket Stoltenberg at Biden er en sterk NATO-tilhenger. Foto: NATO

Stoltenberg om Biden: Han er NATO-tilhenger

I sin første tale etter valget i USA, understreket NATO-sjef Jens Stoltenberg at USAs nyvalgte president Joe Biden er en sterk tilhenger av NATO-samarbeidet.

– Jeg har jobbet med Joe Biden i mange år, og jeg kjenner han som en sterk supporter av NATO og samarbeidet over Atlanterhavet, sa Stoltenberg, til NATOs digitale ungdoms-toppmøte mandag ettermiddag.

Lørdag var Stoltenberg en av de aller første internasjonale ledere til å gratulere Biden med valget, etter at amerikanske medier hadde slått fast at han hadde vunnet over Donald Trump i presidentvalget.

Appell om å holde sammen

Lettelsen i Brussel må ha vært betydelig:

For ett år siden mente Stoltenberg det var nødvendig å mane NATOs stats- og regjeringssjefer om å holde sammen. Før toppmøtet i NATO i desember 2019 hadde han denne beskjeden til NATO-hovedstedene:

– Alle NATOs ledere har et ansvar for å bidra at vi holder sammen. Det har vi klart før, sa Stoltenberg til VG 7. november i fjor.

Meldingen var også ment for den amerikanske presidenten:

Sier du til president Trump at det er alles ansvar å bidra til å holde sammen, spurte VG.

– Ja, selvfølgelig gjør jeg det. Alle har et ansvar for å holde sammen. Da er vi tryggere. I USA er de nå også urolig for Kinas størrelse og et stort og økende forsvarsbudsjett. USA er jo vant til å være størst. Da sier jeg til dem at når Kina bekymrer er det i alle fall viktig at vi står tett sammen, svarte Stoltenberg.

Tilbake til nedrustningsavtale

Jens Stoltenberg og NATO-landene kan nå vente flere endringer som vil bringe USA i takt med sine allierte på flere områder, ifølge New York Times.

I MÜNCHEN: Dette bildet av Stoltenberg og Biden er fra Sikkerhetskonferansen i München i 2015. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Ville trekke USA ut

Før NATO-toppmøtet i Brussel 2018 var Donald Trump på nippet til å true med å ta USA ut av NATO fordi han mente at de europeiske allierte ikke betalte en stor nok andel for alliansens felles forsvar.

«Jeg ønsker å si at vi trekker oss ut fordi vi er veldig misfornøyde», skal Trump ha sagt før møtet, ifølge boken til presidentens tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton.

Da Trump kom tilbake til toppmøtet i London i 2019, var frykten stor for nye Trump-utspill. Men til manges overraskelse var tonen fra Trump motsatt:

Trump sa at NATO fungerer etter hensikten nå, og at det bare er ett land som er et problem: Frankrike. Mens Stoltenberg satt ved siden av, gikk den amerikanske presidenten til et voldsomt angrep på Frankrikes president Emmanuel Macron for uttalelsen om at NATO er «hjernedødt»:

– Det var en svært, svært ondsinnet uttalelse. De kan ikke gå rundt og si sånt om NATO, sa presidenten.

Stoltenbergs gode tone med Trump var noe av begrunnelsen for at NATO-landene to ganger har forlenget Stoltenbergs mandat som generalsekretær i alliansen. Gjeldende plan er at han sitter i jobben fram til høsten 2022.

Nå, etter presidentvalget, sier Stoltenberg følgende om det nye amerikanske lederskapet.

– Et sterkt NATO er bra for Europa og bra for Nord-Amerika. Jeg ser fram til å jobbe tett sammen med Joe Biden og Kamala Harris for å ytterligere forsterke samarbeidet mellom Nord-Amerika og Europa i årene som kommer, sa NATO-sjefen i talen mandag.

Publisert: 09.11.20 kl. 20:15