Leslie lagde sitt eget Trump-«tempel»: − Bestemte meg for å «go big»

LATROBE, PENNSYLVANIA (VG) Da hun fikk negative reaksjoner på en Trump-plakat hun hengte opp før valget i 2016, gikk det en aldri så liten «faen» i Leslie Rossi.

– Jeg bestemte meg for å «go big», sier hun til VG, mens hun strør rundt seg med Trump-capser og T-skjorter til ivrige tilhengere av presidenten.

Selv til Trump-tilhenger å være er Leslie Rossi ivrigere enn de fleste.

Det var i april 2016 hun hengte opp en Trump-plakat utenfor hjemmet sitt i Latrobe, Pennsylvania. Hun forteller at mange reagerte veldig negativt på den plakaten.

– Folk var uhøflige, ignorante og ondskapsfulle. Jeg aksepterer ikke en slik mangel på respekt for mitt politiske valg. Jeg gjorde ikke noe annet enn å henge opp et skilt for min kandidat.

DELER UT EFFEKTER: En besøkende til Trump House får en ny MAGA-cap av Leslie Rossi. Foto: Thomas Nilsson / VG

Gigantisk Trump-figur

De reaksjonene utløste sin egen reaksjon. Rossi, som livnærer seg ved å kjøpe og pusse opp nedslitte hjem, for så å leie dem ut, hadde nylig kjøpt et hus som ennå ikke var pusset opp. I stedet for å gjøre som hun hadde tenkt med det malte hun det som et amerikansk flagg.

Hun ville vise dem.

Hun satte også opp en fire meter høy figur av Trump, et gigantisk Trump-skilt, utallige mindre skilt og plakater og ikke minst et bilde av Hillary Clinton, Trumps motstander i 2016, bak det som helt tydelig forstiller et fengselsgitter.

BEHIND BARS: Mange Trump-tilhengere har ønsket å se Hillary Clinton fengslet. I Trump House har de hengt opp et bilde der det ser ut som at hun sitter bak lås og slå. Foto: Thomas Nilsson / VG

Blant de siste påfunnene er en plakat av Joe Biden som gjemmer seg i kjelleren.

«The Trump House», som det er døpt, minner egentlig mest om et Trump-tempel der tilhengerne kommer for å tilbe sin president-Gud.

Og de kommer. I hopetall.

– Strøm av mennesker

Denne lørdagen, tre dager før valget som skal avgjøre om Donald Trump får fire nye år i Det hvite hus, eller om Joe Biden flytter inn dit, står rundt 100 mennesker i kø på utsiden av huset før Rossi er på plass for å åpne klokken 11.

I KJELLEREN: Donald Trump har gjennom hele valgkampen beskyldt Joe Biden for å gjemme seg i kjelleren. Foto: Thomas Nilsson / VG

To parkeringsvakter (!) dirigerer den konstante strømmen med biler. Lynn Waugaman, en tidligere golfproff som hjelper til som frivillig, organiserer og underholder køen. Da han roper ut at det er journalister hele veien fra Norge her i dag blir det jubel og applaus. Det til tross for at Rossi selv «hater» journalister. Mer om det om litt.

– Det er flere folk i køen her enn på Biden sine valgmøter, ler en av dem som står fremst.

– Jeg kjørte halvannen time for å komme hit, svarer kvinnen bak ham.

MANGE FOLK: Lynn Waugaman holder orden på køen på utsiden. Foto: Thomas Nilsson / VG

De kommer ikke bare for å se huset og ta selfier foran det. De får også gratis Trump-effekter. T-skjorter, capser, kulepenner, hageskilt og mer. Etter hvert som Rossi er på plass og får åpnet dørene flommer de inn i tur og orden.

– Det har vært en konstant strøm mennesker her, sier Rossi, og forteller at hun både i 2016 og i år har hjulpet tusenvis av folk med registrere seg for å stemme.

– Slutt å si det til meg

Den slags innsats kan vise seg helt avgjørende i vippestat som er så jevn som Pennsylvania. For fire år siden vant Donald Trump denne delstaten med færre enn 45.000 stemmer. På meningsmålingene nå leder Joe Biden med noen få prosentpoeng, men presidenten har på ingen måte gitt opp.

Trump holdt hele fire valgmøter her lørdag og kommer tilbake mandag. Da er også Biden her. Det er liten tvil om at de tenker som så mange eksperter; Pennsylvania kan bli DEN avgjørende staten.

For Leslie Rossi er det bare én mulig vinner i Pennsylvania og landet; Donald Trump. Det kommer tydelig frem på spørsmål om hun vil la Trump House leve videre dersom han vinner valget.

– Han kommer til å vinne. Men nei, vi stenger på valgdagen.

– Uansett hvordan det går?

– Uansett?

– Ja, til og med om han vinner?

– Han kommer ikke til å tape, så slutt å si det til meg. Jeg vil ikke ha noe av det.

MØTTE PRESIDENTEN: Et bilde fra da Leslie Rossi møtte Donald Trump har fått hedersplass på hylla. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Ufine spørsmål

Her kan det være verdt å påpeke at VG på dette tidspunktet ikke hadde hverken sagt at Trump kommer til å tape, eller spurt hva hun vil gjøre dersom det skjer. Men for Rossi er selv en insinuasjon om at det potensielt kan komme til å skje en fornærmelse:

– Jeg hater journalister. De sier det til meg. Jeg hadde rett forrige gang. De kommer hit med de negative, ufine spørsmålene. «Hva om han taper?». Nei! Jeg ser hva jeg ser her på grasrota. Se de loggbøkene her over de tusener av menneskene som kommer inn dørene her.

– Så du føler deg sikker på seier?

– Ser jeg sikker ut?

– Ja.

– Ja! slår Rossi fast, før hun fortsetter med å fortelle at de som kommer hit er ekstremt entusiastiske, hardtarbeidende amerikanere, som elsker presidenten og kommer til å sørge for at han får fire nye år.

TRUMP HOUSE: Få, om noen, steder i USA har man tatt det så langt som her i Latrobe, Pennsylvania. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Kan kysse meg i ræva

Hun er ikke like glad i de på den andre siden.

– Vi har disse venstrevridde liberale som er helt psyko og helt galne og som mener deres meninger er viktigere enn vår. Det er rett og slett ikke sant, mener hun.

Rossi har latt seg irritere over Demokrater som stadig ber folk om å bruke munnbind under coronapandemien, som har tatt livet av rundt 230.000 amerikanere så langt. Det til tross for at de bare gjengir anbefalingene fra helsemyndighetene.

VÅPENFLAGG: Trump-tilhengere er bekymret for at retten til å bære våpen i USA skal bli innskrenket dersom Biden vinner valget. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Vi har valgfrihet her i landet, men det er slike friheter de liberale på venstresiden forsøker å ta fra oss. De forsøker å fortelle meg at jeg skal gå med munnbind! De kan kysse meg i ræva. Jeg møter 1000 mennesker daglig her uten at jeg bruker munnbind, hun.

Nå har hun fått vann på mølla, og kommer tilbake til at det bare er en mulig vinner av dette valget.

– Vi kommer til å vinne. Jeg er så lei av å høre «hva om Biden vinner». Det er ikke et alternativ. Han kommer ikke til å vinne. Amerikanske medier må slutte å lyve til dere. Vi hører ikke på dem lenger. Og utenlandske medier må slutte å kopiere dem.

– Ble bra TV

Noen minutter senere, mens vi tar bilder utenfor huset, kommer Rossi ut:

– Beklager dersom jeg hørtes ut som en bitch der inne. Jeg er så trøtt og sliten. Jeg gjorde seks intervjuer i går. Jeg har knapt sovet. Jeg har liberale som gjør hærverk her som jeg stadig må melde til politiet. Jeg pleide ikke å hate dem, men jeg starter å gjøre det nå. De er helt ko-ko. De truer med å skyte meg. Det er greit. Jeg skyter tilbake, sier hun, før hun går videre for å la seg intervjue av et portugisisk TV-team.

Det tar ikke lang tid før det skjærer seg helt. Hun liker ikke spørsmålet fra portugiserne om hva hun synes om avsløringene rundt hvor lite presidenten har betalt i skatt. Hun skjeller dem ut for å være partiske, sier de ikke får bruke intervjuet de har gjort og truer med søksmål om de gjør det.

KØ: Mange har kommet langveisfra for å se Trump-huset. I løpet av de to timene VG var der lørdag var det sjelden færre enn rundt 100 stykker i kø. Foto: Thomas Nilsson / VG

Trump-tilhengerne i køen for å komme inn og få seg hatter og T-skjorter jubler, roper heiarop til henne og slenger dritt til TV-teamet.

Det er svært kort tid igjen av denne valgkampen. I avgjørende vippestater er folk nervøse og stresset. Stemningen er anspent. Det kan være fort gjort for noen og enhver å overreagere.

– Jaja, det ble jo bra TV, sier journalisten til VG etterpå.

Publisert: 02.11.20 kl. 16:13