Sykehusene i den italienske byen Napoli begynner snart å likne på krigssoner, skriver en medisinprofessor i avisen Cronaca di Napoli torsdag 12. november. De store sykehusene i byen er overfylte og klarer ikke lenger å ta i mot nye pasienter. Flere av de syke får derfor nå behandling i bilene sine. Hvis vi ikke får full nedstengning i Napoli nå, blir vi straks det nye Bergamo, mener professoren.

Sykehusene i Napoli er ved bristepunktet

Nå frykter den italienske medisinprofessoren Walter Ricciardi at marerittscenarioet fra Bergamo denne våren skal gjenta seg i Napoli.

– Vi har kritiske problemer når det kommer til både sykehusene og helsevesenet i Napoli, sa statsminister Giuseppe Conte under et ledermøte med regjeringen onsdag.

Helsevesenet i Napoli er nå i ferd med å kollapse i takt med økende antall covid-pasienter som trenger behandling, ifølge den italienske avisen La Republicca.

Ferske bilder fra byen viser lange køer med både ambulanser og privatbiler utenfor sykehuset Contugno. Bildene viser også at flere pasienter får behandling og oksygentilførsel mens de sitter i sine egne biler.

Nå har regjeringen bedt militæret om å bistå med feltsykehus for å lette på trykket hos sykehusene. De vurderer også å bygge midlertidige coronahoteller hvor de kan behandle pasienter.

Situasjonen omtales som ute av kontroll.

Også utenriksministeren i Italia, Luigi Di Maio, har uttrykt bekymring for Napoli.

Han påpeker at det er på tide at nasjonale myndigheter handler som en enhet for å bekjempe smittespredningen, etter en lengre periode med lokal håndtering.

– Vi står overfor dramatiske faktum nå. Myndighetene er nødt til å handle, fordi vi har ikke mer tid, sa di Maio.

Film fra sykehus startet debatt

Debatten rundt tilstanden til helsevesenet og sykehusene i Napoli skøyt fart etter at en video av en coronasyk pasient kollapset og døde på Cardarelli-sykehuset i Napoli ble kjent.

Hendelsesforløpet er fortsatt ukjent og sykehuset gransker nå hendelsen, uttalte sykehusdirektøren Giuseppe Longo.

Videoen viser også et overfylt sykehus og det som ser ut som en kaotisk tilstand. Man kan høre flere stemmer i bakgrunnen som roper på hjelp.

Professor i medisin, Walter Ricciardi, uttrykte torsdag at byen bør stenges ned så fort som mulig for å få bukt med smitten, ifølge den lokale avisen Cronaca di Napoli. Han frykter Napoli nå er på vei til å bli det nye Bergamo.

Da smitten brøt ut i Italia denne våren, ble den italienske byen Bergamo særlig rammet.

– Vi må ha en nedstengning av byen slik at vi kan kjøpe sykehusene, som nå ser ut som krigssoner, litt mer tid. Hvis ikke blir Napoli det nye Bergamo under den første smittebølgen, sier professoren.

Vurderer «rød» nedstengning

Nå vurderer nasjonale myndigheter å erklære Napoli som en såkalt rød region. Da får ingen hverken slippe ut eller inn av regionen, og det vil innføres portforbud.

Medisinprofessor Riccardi reagerer på at det har tatt så lang tid for myndighetene å ta affære og erklære regionen for rød. Han mener det burde ha skjedd for lenge siden.

At regjeringen vegrer seg for å innføre en full nedstenging, kan blant annet skyldes at strenge smittetiltak har tidligere blitt møtt med av store protester hos den italienske befolkningen.

Mange frykter at økonomien snart ikke kan tåle mer, etter lengre perioder med sosial nedstenging og månedsvis uten inntekter fra turisme.

Italia har til sammen registrert 42 953 coronarelaterte dødsfall. Siden viruset brøt ut har landet til sammen registrert 1.028.424 smittede.

Publisert: 12.11.20 kl. 19:02

