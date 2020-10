CORONA-TALL: Dette er reklameplakatene anti-Trump-aktivister krangler med Trump-familiens advokat om. Foto: JEENAH MOON / REUTERS

Trues med søksmål av Trump-familien etter reklameskilt med Ivanka og Jared

Konservative anti-Trump-aktivister har reist store reklameskilt om presidentens datter og svigersønn på Times Square i New York. Nå trues de med søksmål.

Nå nettopp

En av reklameplakatene viser Ivanka Trump, presidentens datter, smilende og med hånden rettet mot tallene på personer døde av covid-19.

En annen viser hennes ektemann, Jared Kushner, sammen med en uttalelse om at newyorkere «kommer til å lide og det er deres problem».

The Lincoln Project er en gruppe politiske aktivister med bakgrunn fra presidentens eget parti, republikanerne. Deres mål er å få demokraten Joe Biden valgt som president, og deres kampanjer mot Trump er kjent for å være hardtslående.

Det er snaue to uker igjen en valgkamp som har hatt harde angrep ikke bare på de to presidentkandidatene, men også deres familiemedlemmer.

TIME SQUARE: Her vises de omstridte reklameplakatene på Times Square i New York. Foto: JEENAH MOON / REUTERS

– Skammelig injurie

Nå har New York-advokaten Mark E. Kasowitz sendt et brev der The Lincoln Project trues med søksmål om de ikke tar ned plakatene.

– Mr. Kushner har selvfølgelig aldri sagt noe slikt; Ms. Trump har aldri gjort en slik gest, og Lincoln-prosjektets fremstilling er en opprørende og skammelig injurie, står det i brevet.

Videre kaller han reklameplakatene «falske, ondsinnede og ærekrenkende», skriver Reuters.

Ifølge The New York Times er sitatet hentet fra en Vanity Fair-artikkel hvor Kushner anklaget New York-guvernør Andrew Cuomo for ikke å kjempe hardt nok for å få smittevernutstyr til byen.

Om reklameplakatene ikke umiddelbart tas ned, vil aktivistene bli saksøkt, slår Kasowitz fast.

The Lincoln Project viker ikke, og sier de «de tomme truslene vil ikke tas mer seriøst enn vi tar Jared og Ivanka».

I sitt svar skriver de at ekteparet Jared Kushner og Ivanka Trump «alltid har vært» noen «bøller» som ikke har «respekt for det amerikanske folket».

– Vi planlegger å vise dem det samme nivået av respekt, står det i aktivistenes svar.

Publisert: 25.10.20 kl. 02:09

