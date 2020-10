PROVISORISK SYKEHUS: President Andrzej Duda(i midten) ble vist rundt på det provisoriske coronasykehuset i Warszawa kort tid før han selv måtte i karantene. Foto: Presidentens Facebook-konto

Polens president coronasmittet

Polens president Andrzej Duda er i karantene etter en positiv coronatest. Det melder hans statssekretær Błażej Spychalski.

Oppdatert nå nettopp

Presidenten rapporteres ifølge Reuters å være i god form.

Før smitten ble konstatert, hadde Duda en travel fredag. Han tok i mot Polens tennisstjerne Iga Świątek og henne far og Tomasz i presidentpalasset.

Tennisstjernen mottok en utmerkelse etter seieren i French Open tidligere i høst. Både Duda og gjestene var i ført munnbind og hansker da de hilste på hverandre.

Presidenten rakk også å besøke det provisoriske corona-sykehuset som er bygd på Polens nasjonalstadion - før han selv måtte gå i karantene.

Presidenten er fotografert med munnbindet på både under mottagelsen for tennisstjernen og på omvisningen på coronasykehuset.

Smittetrenden i Polen er stigende, og fredag ble det registrert 13.632 nye smittetilfeller ifølge VGs coronaoversikt. Det er nesten 1000 flere enn dagen før, og ny smitterekord i landet.

Til sammen har over 220.000 innbyggere i Polen testet positivt for coronaviruset, og over 4000 er døde.

Publisert: 24.10.20 kl. 08:57 Oppdatert: 24.10.20 kl. 09:11