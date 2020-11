AMBISIØSE: Dalia (10) vil bli kardiolog og Vivienne (13) motedesigner. Kamala Harris inspirerer dem til å jobbe mot sine mål. Lillebror Reuben er sikker på å bli president. Foto: Gisle Oddstad

Visepresident gir svarte jenter et forbilde

SAVANNAH, GEORGIA (VG) Påtroppende visepresident Kamala Harris har gitt svarte jenter et nytt forbilde. Dalia (10) ser ingen grunn til at hun ikke kan nå målene sine, når Kamala kan.

Det er en regnfull ettermiddag og lyset som skinner fra vinduene til det hvite, lave sørstatshuset der familien Hall bor, er dempet. De ønsker velkommen, og røper at de tar det litt rolig i dag for å finne tilbake til hverdagsrytmen eller noen elleville dager med opptelling av stemmer etter valget.

– Mamma var helt gæren! Hun løp rundt midt på natten med armene i været og jublet « Det hvite hus er blått! Det hvite hus er blått», ler Dalia (10), og aper etter morens måte å reagere på flertall til Demokratene.

Åpner seg

Kamala Harris skrev historie da hun forrige uke ble den første kvinnen, og den første med afroamerikansk og asiatisk bakgrunn som er påtroppende visepresident. Talen hennes i Delaware handlet nettopp om å bryte ned grenser, og om håp og muligheter, særlig for unge jenter.

I stuen til familien Hall i Savannah, Georgia, satt de to eldste jentene oppe og så på.

– Jeg ble skikkelig glad da jeg innså at hun kom til å vinne. Her er det ikke lett for en kvinne i lykkes i politikken, og er du svart, er det i hvert fall vanskelig. Og nå skal hun stå side om side med presidenten. Det er som om det åpner seg en stor mulighet for oss alle, sier Vivienne Hall (13) til VG.

FULLTREFFER: Vivienne setter seg mål og jobber for å nå dem, enten det er på skolen eller basketbanen. Foto: Gisle Oddstad

Forventning om endring

VG treffer Vivienne på 13-årsdagen hjemme i huset i Savannah, omringet av småsøsken og besteforeldre. Det er spesielle tider nå under pandemien, men forhåpentligvis tar det snart slutt, og Vivienne har nok av planer for hva hun skal gjøre i fremtiden. De siste dagers omveltninger i politikken gjør fremtiden enda rikere på muligheter for den unge kvinnen, mener hun.

– Jeg tror kanskje Kamala kan endre på hvordan menn ser på kvinner, slik at det blir mer valgmuligheter for oss. Kvinner dømmes så ofte på hvordan de ser ut, sier den ferske 13-åringen.

Lillesøster Dalia stemmer ifra andre enden av sofaen.

– Hvite menn blir behandlet bedre og det stilles færre krav, enn det gjør til hvite kvinner. Og svarte kvinner behandles enda verre enn de hvite kvinnene. Vi må ofte gjøre alt perfekt for å i det hele tatt få en sjanse. Dette må endres, fordi vi er alle like, vi er alle mennesker, sier sørstatsjenta på 10 år til VG.

Bestemor Cynthia Hall er på besøk i anledning fødselsdagen, og også hun snakker levende og engasjert om den nye kvinnen i amerikansk toppolitikk. Da hun vokste opp her i Georgia, var samfunnet fortsatt segregert mellom svarte og hvite.

– Det er helt utrolig at etter alle disse årene er det akkurat nå det skjer at hun blir valgt. Det er som om vi er på en spirituell reise, sier hun, og løfter hendene for å illustrere.

Speilbilde

«Selv om jeg er den første kvinnen med dette vervet, så blir jeg ikke den siste. Fordi hver eneste lille jente som ser dette, ser at dette er et land med muligheter. Til våre barn, uavhengig av kjønn: Vårt Land har sendt en klar beskjed. Drøm med ambisjoner, led med overbevisning og se dere selv på en måte som andre ikke kan, rett og slett fordi de aldri har sett det før. Men vit at vi vil applaudere hvert steg av veien dere tar», sa Harris i sin seierstale fra Wilmington, Delaware, sent lørdag kveld.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Sosiale medier er fulle av hilsener fra jenter som forteller hvor mye det betyr for dem å se Harris skulle ta plass ved Joe Bidens side i Det hvite hus.

Damira Fawlkes fra Annapolis i Maryland er en av de mange som har brukt emneknaggen #kamalaharris på en video der hun entusiastisk hyller Harris.

– Dette er så banebrytende som det kan bli, og det viktigste som kan skje for progresjon i USA. Som svart kvinne er dette virkelig emosjonelt for meg fordi når jeg nå ser i speilet, så er det den kommende visepresidenten som ser tilbake på meg! Endelig er det noen som representerer meg, i et samfunn som har sittet fast i gamle tradisjoner så lenge. Nå kan tusenvis av kvinner ha håp for fremtiden sin og for fremtiden til dette landet, forteller Damira til VG.

JUBELDAGER: Toussant (3) henter ballonger til søsterens bursdag. Gjennom uken har de også feiret valget. Foto: Gisle Oddstad

I det hvite huset i Savannah er mamma Thabo Hall glad for at jentene hennes har noen å se opp til i det andre og mer kjente hvite hus i Washington DC.

– Hun er høyt utdannet, smart, velartikulert og proff. Hun tar klasse tilbake til jobben i D.C., sier hun.

Dalia på 10 år vil bli fødselslege eller kardiolog, forteller hun VG.

– Da må man jobbe veldig hardt og studere mye, men jeg er sikker på at jeg kan klare det.

Publisert: 12.11.20 kl. 16:00