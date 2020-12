BEKYMRET: Statsminister Stefan Löfven under en pressekonferanse om coronasituasjonen i Sverige tirsdag. Foto: Jonas Ekströmer, TT

Sverige passerte 8000 dødsfall

Det er registrert 174 nye coronadødsfall i Sverige tirsdag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Sverige har dermed passert 8000 coronadødsfall, viser VGs oversikt. Totalt har 8144 coronasmittede personer mistet livet i Sverige nå.

– Vi har et økende antall dødsfall uke for uke. Og vi forventer at det vil fortsette å øke, dessverre, sier Karin Tegmark Wisell, avdelingssjef ved Folkhälsomyndigheten, på et pressetreff.

Sverige har nå 389.439 bekreftede smittetilfeller totalt siden pandemiens begynnelse, ifølge Aftonbladet.

De siste 14 dagene har det vært 883 registrerte tilfeller per 100.000 innbyggere.

Se pandemiens utvikling i Norden i VGs coronaspesial.

– Alvorlig situasjon

Folkhälsomyndigheten sier smittetrykket varierer mye fra region til region.

Skåne har 1417 tilfeller per 100.000 innbyggere siste 14 dager, mens Norbotten har 470.

– Det er fortsatt en alvorlig situasjon og vi ser ingen nedgang, sier Tegmark Wissel.

Myndighetene strammer nå inn endel anbefalinger. Svenskene får nå være høyst 4 personer samlet ved restaurantbesøk, ned fra 8 tidligere.

I løpet av julen vil det også komme nye retningslinjer til virksomheter som blant annet innebærer å begrense antallet som er til stede samtidig i butikker eller andre typer lokaler.

Lager pandemilov

Den svenske regjeringen forbereder en egen pandemilov der de vil ha muligheten til å kunne stenge og begrense butikker, treningssentre og kollektivtrafikk.

Nå vil den svenske regjeringen fremskynde å få loven vedtatt tidligere enn planen, som sist ble fremskyndet til mars.

En proposisjon skal legges frem for Riksdagen helgen etter nyttår, altså 4. januar. Dermed vil Riksdagen få mulighet til å debattere og gjøre et vedtak den 8. januar, og loven kan gjelde fra 15. januar, skriver Aftonbladet.

Lovforslaget er nå ute på høring. Da det først ble kunngjort, var det ikke ventet at en slik lov ikke kunne bli klar før i mars, ett år etter at Norge for første gang tok i bruk smittevernloven for å bekjempe coronaviruset - med hele pakken av tiltak som ble innført 12. mars.

Vurderer grunnlovsendringer

I tillegg vil den svenske regjeringen undersøke muligheten for grunnlovsendringer for lettere å kunne verne samfunnet mot pandemier og andre kriser i framtida, skriver NTB.

En komité skal nedsettes for å vurdere mulige lovendringer. Alle partiene i Riksdagen vil være representert i komiteen.

Statsminister Stefan Löfven sa på en pressekonferanse tirsdag at den svenske grunnloven åpner for en rekke muligheter for å beskytte befolkningen i krig. Men han mener det trengs større spillerom for å iverksette tiltak under kriser i fredstid – som pandemier, terrorangrep eller naturkatastrofer.