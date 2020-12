EU-HOVEDKVARTER: Denne uken har Boris Johnson og Ursula von der Leyen møttes i Brussel for å forsøke å komme til enighet om en EU-avtale. Foto: Olivier Hoslet / Pool

Brexit-forhandlinger fortsetter

Forhandlingene fortsetter, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og statsminister Boris Johnson i en felles uttalelse.

Oppdatert nå nettopp

Storbritannias statsminister Boris Johnson har vært i brexit-forhandlinger med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen siden onsdag kveld. Søndag har vært satt som siste frist for forhandlingene.

Nå bekrefter begge partene at forhandlingene vil fortsette.

De sier videre at de hadde en «nyttig telefonsamtale denne morgenen» hvor de «diskuterte store uløste temaer».

– Vi har gitt forhandlerne et mandat til å fortsette forhandlingene og se om vi kan bli enige om en avtale også såpass sent i prosessen, sier Johnson og von der Leyen i uttalelsen, ifølge Reuters.

– Forhandlingsteamene våre har jobbet dag og natt over flere dager. Til tross for utmattelsen etter nesten et år med forhandlinger, og til tross for at frister ikke har blitt nådd igjen og igjen, mener vi det ansvarlig på dette punktet å gjøre en ekstra innsats, heter det i uttalelsen.

Mot en hard brexit

Torsdag kveld uttalte Boris Johnson at det var sannsynlig at partene ikke ville komme til enighet, og at britene må forberede seg på å forlate EU uten å ha på plass en handelsavtale.

Helt sentralt i forhandlingene står fiskerirettigheter, hvordan tvistesaker skal håndteres og subsidiering av britiske bedrifter.

Storbritannia har vært i en overgangsperiode siden de forlot EU i januar i år, noe som innebærer at landet har blitt behandlet som om det fortsatt var i EU. Dersom de ikke har noen avtale med EU når overgangsperioden tar slutt 31. desember, står landet overfor en såkalt hard brexit.

Britene forbereder seg

De hittil dystre spådommene har fått britisk næringsliv til allerede å forberede seg på å gå inn i det nye året uten en handelsavtale med EU. Handelen kommer da til å følge vilkårene til Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Denne uken har det vært lange lastebilkøer i Storbritannia som følge av at britiske supermarkeder og butikker fyller opp lagrene i påvente av en hard brexit.

Ifølge The Sunday Times jobber den britiske regjeringen med en støttepakke på flere milliarder pund for industriene som rammes hardest av en hard brexit, blant annet fiskere, sauebønder og bilprodusenter.

KØ: Lastebilkø ved et fergeleie i Dover, Storbritannia, fredag 11. desember. Foto: ANDY RAIN / EPA

Publisert: 13.12.20 kl. 13:05 Oppdatert: 13.12.20 kl. 13:20