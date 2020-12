DYSTER REKORD: Aldri før har så mange vært innlagt på amerikanske sykehus med covid-19. Foto: Eric Gay / AP NTB

Over 100.000 covid-pasienter i USA: − Enhver tenkende person bør være bekymret

Tirsdag var 100.226 personer innlagt på amerikanske sykehus med covid-19, samtidig som det dør mer enn én amerikaner i minuttet relatert til pandemien.

Det viser tall fra The Coivd Tracking Project en frivillig organisasjon lansert av The Atlantic.

Av de 100.226 innlagte ligger 19.396 på intensiven, mens 6855 ligger på respirator, viser tall fra nettsiden.

Til sammenligning var toppene for sykehusinnleggelser drøyt 59.000 både i april og juli før tallet begynte å synke. Fra midten av september lå tallene rundt 30.000, frem til de i starten av oktober skjøt fart og har steget jevnt siden.

– Enhver tenkende person bør være bekymret. Det at vi har så mange innlagt på sykehus viser at vi har gjort en veldig dårlig jobb med å kontrollere denne pandemien. Den sprer seg fort og mange steder, det er i grunn ute av kontroll, sier Philip Landrigan, direktør vel det globale offentlig helseprogrammet ved Boston College ifølge New York Times.

– Vi har god grunn til å være veldig, veldig bekymret for vårt helsesystem på et nasjonalt nivå, sa Lauren Sauer ved Johns Hopkins-universitetet til NPR da antall sykehusinnleggelser passerte 60.000 i midten av november.

Hun mener at når covid-pasienter opptar mer enn 10 prosent av landets sykehussenger, er det et klart signal om at helsesystemet snart kan bli overbelastet.

2. desember viser tall fra myndighetene at det ligger covid-pasienter på over 13 prosent av sykehussengene i landet. Totalt er nærmere 70 prosent av alle sykehussenger er i bruk, i tillegg til rundt 60 prosent av kapasiteten på landets intensivavdelinger.

På bristepunktet

Michael Osterholm, som er blant Joe Bidens rådgivere i forbindelse med pandemien, mistenker at sykehusene i tillegg sender flere syke hjem.

– Pasienter som ville vært innlagt for en måned siden, blir i dag sendt hjem og fulgt nøye opp derfra. Mange av våre helseforetak er på bristepunktet, og beholder bare de alvorlig syke, sier han ifølge New York Times.

Han mener de neste to ukene blir kritiske.

– Om vi får en bølge som følge av Thanksgiving, vil sykehusene treffe deres bristepunkt. Da kan du ikke få flere innleggelser, fordi det ikke finnes nok helsepersonell til å ivareta dem, fortsetter Osterholm.

Slik er smitteutviklingen i USA:

Mahshid Abir ved Universitetet i Michigan understreker flere grunner til at ting kan gå galt.

– Det handler om kapasitet, ansatte og utstyr. Du trenger alt. Om du ikke har det ene, hjelper det ikke om du har de to andre, sa han til NPR i midten av november.

President Marvin O’Quinn i CommonSpirit Health, som driver sykehus i 21 amerikanske delstater, forteller at han er bekymret.

– Det er bare ikke nok sykepleiere og leger. Dette har eskalert de siste to og tre ukene, sier han.

KRISELØSNING: På dette sykehuset i Nevada er det laget en kriseløsning i parkeringshuset. Foto: JASON BEAN / REUTERS / NTB

– Den tøffeste tiden for offentlig helse i historien

Robert Redfield, lederen for CDC som er USAs svar på FHI, sier denne bølge treffer landet mye hardere enn de første smittebølgene, fordi smitten spres over så store deler av landet samtidig.

– Virkeligheten er at desember, januar og februar kommer til å bli tøft. Jeg tror faktisk det vil bli den tøffeste tiden for offentlig helse i historien for dette landet, sier han ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Dette til tross for at USA kan komme til å godkjenne et hastevedtak for Pfizer-vaksinen allerede om én uke, mens Moderna-vaksinen vurderes uken etter.

Likevel frykter Redfield dødstallene i USA kan stige betraktelig dersom amerikanerne ikke tar sosial distanse og munnbind mer på alvor.

– Potensielt kan vi se 150.000 til 200.000 nye dødsfall før vi kommer til februar, sier han.

Ifølge VGs oversikt er det registrert over 273.000 dødsfall relatert til covid-19 i USA:

