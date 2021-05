MINNES: To kvinner foran plassen der George Floyd ble drept. Foto: Thomas Nilsson, VG

George Floyd-familien til VG ett år etter drapet: − Vi kjemper fortsatt

NEW YORK (VG) For ett år siden satte en politimann kneet i nakken på George Floyd. USA har fortsatt en lang vei å gå i kampen mot rasismen, forteller familien til den drepte.

Av Camilla Svennæs Bergland

En hvit politimann er dømt, verden har fått øynene opp for rasismen i «The land of the free», og USAs president ønsker å innføre en ny politireform.

Ikke nok, mener Kevin McCall på vegne av Floyd-familien i en uttalelse til VG.

– Vi kjemper fortsatt for George Floyd, sier familiens talsmann.

– Vi er nødt til å få gjennom «The George Floyd Act». Vi må fortsette å heve stemmen vår til hele landet endrer sin politipraksis. Først da kan vi få ordentlig rettferdighet.

FAMILIEVENN: Pastor Kevin McCall uttaler seg på vegne av Floyd-familien. Her er han avbildet på en pressekonferanse i forbindelse med rettssaken mot Derek Chauvin i mars. Foto: Camilla Svennæs Bergland, VG

Sto i brann

25. mai 2020 går Floyd inn på en butikk i Minneapolis for å kjøpe seg en pakke sigaretter.

Butikkansatte ringer politiet etter at han angivelig skal ha betalt med en falsk 20 dollar seddel.

Noen minutter senere ligger Floyd dødende på bakken med kneet til politimann Derek Chauvin mot nakken.

I dag, 25. mai 2021, er det ett år siden George Floyd sa sine siste ord:

«Jeg får ikke puste».

Det brutale drapet på Floyd ble filmet og spredd, og rundt i hele verden begynte folk å si navnet hans høyt mens de marsjerte gjennom gatene.

Drapet ble for alvor starten på den globale bevegelsen Black Lives Matter (BLM) – som har sin opprinnelse fra 2013 – som skulle prege nyhetsbildet og ikke minst valgkampen til stillingen «verdens mektigste mann», USAs president, i 2020.

I coronastengte byer samlet folk seg og skrek av full hals i et håp om rettferdighet.

Mange av byene i USA sto bokstavelig talt i brann og man kunne se folk som bar munnbind med påskriften av det symboltunge tallet 8:46 – (det var så lenge som politimannen holdt kneet sitt på nakken til Floyd).

Det pågikk også store demonstrasjoner i land utenfor USA – deriblant i Norge og Oslo hvor flere tusen samlet seg foran Stortinget og ropte i kor;

«Jeg får ikke puste».

Kan ikke se bort

– Verden har endret seg for alltid, sier borgerrettighetsaktivisten Mike Tucker til VG.

– Drapet på George Floyd fikk verden til å se hvordan den svarte mann blir behandlet, følger han opp.

SØNNEN BLE DREPT: Mike Tucker jobber i dag for å redusere antall skytevåpen på gaten i New York, og kjemper for svartes rettigheter i USA. Foto: Camilla S Bergland, VG

Tucker bor i Brooklyn, New York og ble første gang intervjuet av VG i august i fjor. Da fortalte han om drapet på sin 21 år gamle sønn etter en politiskyting i New York for 16 år siden.

Han vet fortsatt ikke de konkrete detaljene rundt sønnene dødsfall, men det han vet er at sønnen endte opp med en kule i bakhodet fra en politimanns skytevåpen.

Kulen drepte sønnen hans, Stephone Crawford.

Siden den gang har han jobbet for svartes rettighet i USA, og er en kjent skikkelse i BLM-miljøet i New York.

– Folk har i flere år vært klar over hvordan svarte har blitt behandlet, men det var nå de reagerte. Dette var for stort til å kunne lukke øynene for, sier Tucker på telefon på spørsmål om hvordan drapet på Floyd har formet USA.

«Kulturkrig»

USA-ekspert Svein Melby har i en årrekke fulgt med på utvikling i USA, og blir hyppig brukt av norske medier til å forklare politiske, strukturelle og kulturelle endringer i landet.

Han mener USA i lengre tid har gått gjennom, og fortsatt går gjennom, en stor endring som utfordrer det «hvite» og etablerte.

– Det foregår en opprivende kulturkrig mellom det multikulturelle og det «hvite-USA». Sistnevnte ønsker å stille klokken tilbake, sier han på telefon til VG.

– Konflikten handler om hva slags USA man ønsker.

BROR: Terrence Floyd er broren til George Floyd. VG intervjuet ham før rettssaken mot politimannen som drepte broren hans startet. Foto: Camilla S. Bergland, VG

Drapet på George Floyd bidro til å spisse disse motsetningene, mener Melby.

Han trekker også inn hvordan det politiske USA er splittet i sitt syn på BLM – fordi bevegelsen nettopp representerer ulike syn på hvordan USA bør være.

Han bruker Trump-tilhengere og republikanere som eksempel for å forklare nettopp dette.

– Det tas i bruk alle mulige midler som finnes for å bevare det gamle USA, og der ligger nøkkelen til å forstå hvorfor man har et republikansk parti som nå ikke lenger begrenser seg til å bruke demokratiske virkemidler, men også tar i bruk autoritære virkemidler for å verne om målet sitt, sier han og sikter blant annet til republikanernes valglov i Georgia som begrenser muligheten for forhåndsstemming.

FEIRET DOMMEN: Bildet er tatt da dommen mot politimannen som drepte Floyd falt i Minneapolis, Minnesota. Foto: Thomas Nilsson / VG

Skrek av glede

Etter en lang juryutvelgelse og rettssak blir Chauvin i april dømt for drapet på Floyd.

Det bryter ut jubelscener i flere byer i USA, og utenfor rettslokalet i Minneapolis knekker folk sammen i gråt. De er lettet.

Chauvin sto tiltalt for tre ulike forsettformer av drap – og ble funnet skyldig på alle tiltalepunkter.

– Dette var et drap begått i fullt dagslys, sa president Joe Biden etter at dommen hadde falt.

Da Tucker hørte dommen bli lest opp, skrek han av full hals, forteller han til VG.

– Det er ufattelig trist at drapet på Floyd skulle være det som måtte til for å skape endring. Det har åpnet dører for samarbeid mellom myndighetene og miljøet – men det gjenstår fortsatt mye arbeid, sier han.

FÅR IKKE PUSTE: Gjennom store deler av 2020 foregikk det store demonstrasjoner i flere byer i USA. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Biden ønsker nå å få gjennom politireformen «George Floyd Act».

I sin tale til Kongressen, etter hans hundre dager som president, oppfordret han både demokrater og republikanere til å komme sammen før ettårsdagen og godkjenne reformen.

Det klarte de likevel ikke.

Reformen tar sikte på å avslutte visse polititeknikker som for eksempel det kontroversielle halsgrepet.

Hvis forslaget godkjennes vil slik praksis bli forbudt på føderalt nivå. Lovforslaget søker også å forbedre politiets opplæring og tar sikte på å investere i samfunnsprogrammer som er utformet for å forbedre politiarbeid.

Tirsdag er det varslet at det skal avholdes flere markeringer rundt om i USA i forbindelse med ettårsdagen.

Floyd-familien skal tilbringe dagen i Det hvite hus sammen med president Biden, opplyser familiens talsmann til VG.

Floyds yngste datter og Biden har møttes tidligere. Da skal hun ha uttalt:

«Pappa endret verden».