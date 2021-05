FORTSATT I SYRIA: Aisha Shezadi (28) var den mest kjente kvinnen i det ekstreme islamistmiljøet på Østlandet i Norge,. Nå ber hun om hjelp til å komme hjem. Foto: Knut Erik Knudsen

Norsk IS-kvinne ber om hjelp til å komme hjem

Aisha Shazadi Kausar (29) ber norske myndigheter om hjelp til å komme hjem fra Syria. – Jeg innrømmer at jeg har gjort feil.

Av Lara Rashid , Nilas Johnsen og NTB

IS-kvinnen Aisha Shezadi Kausar (29) ber norske myndigheter om hjelp til at hun og sønnen kan komme hjem fra Syria, melder Aftenposten, som har intervjuet henne.

Shezadi bor i Al Roj-leiren i Syria sammen med sønnen og tusenvis av andre kvinner og barn.

– Jeg innrømmer at jeg har gjort feil, og jeg betaler en høy pris for disse feilene og angrer dypt.

– Det siste jeg ønsker, er at mitt barn ender opp i samme spor. Men det blir vanskelig å unngå hvis han vokser opp her, sier hun til Aftenposten.

Hun sier også til avisen at hun ikke utgjør en trussel mot hverken Norge eller andre.

Kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet (UD), Trude Måseide, bekrefter overfor VG at de har mottatt en henvendelse, via en tredjepart, fra en norsk borger i Syria om konsulær bistand.

– Av hensyn til taushetsplikten kan vi ikke kommentere ytterligere detaljer, sier hun.

IS-LEIR: Al Roj-leiren i nordøstlige Syria huser omkring 2000 IS-kvinner. Her befinner Shezadi og hennes sønn seg for øyeblikket. Foto: Kyrre Lien VG

Raser mot nyheten

Frp-leder Sylvi Listhaug raser mot nyheten om at syriafareren Aisha Shezadi Kausar har bedt Utenriksdepartementet om hjelp for å komme tilbake til Norge.

– Etter å ha reist ned til Syria for å spre terror har nå terroristen Aisha Shezadi frekkhet til å be Norge om hjelp. Det var nøyaktig dette Frp advarte mot. Norge skal ikke hente hjem IS-terrorister. Nå er det nok. Enig? skrev Listhaug på sin Facebook-side tirsdag kveld.

Gunnvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna, sier til VG at de forventer at Utenriksdepartementet umiddelbart hjelper kvinnen og sønnen hjem.

– Gutten må få komme i trygghet og få barndommen sin tilbake, mens mor blir rettsforfulgt her i Norge. Dette er den eneste riktige løsningen for alle de gjenværende norske barna og mødrene, sier Fylkesnes.

Gift med IS-kriger

Shezadi reiste til Syria i 2014, og har vært gift med IS-krigeren Bastian Vasquez, som hans kone nummer to. Etter at han døde, giftet hun seg med en mann fra Tunisia.

Hun hyllet livet på innsiden av den såkalte islamske stat på sin Facebook-side i 2015 hvor hun blant annet skrev:

«Jeg ser at det er flere som ønsker å vite hvordan det egentlig er å bo i IS, og jeg har derfor begynt å skrive litt, slik at man får et mer reelt perspektiv, inshaAlla (Hvis Gud vil).» den 14. oktober 2015.

IS-KRIGER: Shezadi var gift med norsk-chilenske IS-kriger Bastian Vasquez fram til han døde i 2015. Foto: ISIL

Nært forhold til andre norske IS-kvinner

Shezadi har også et nært forhold til terrordømte Sumaira Ghafoor (30), som i januar 2020, sammen med sine to barn, ble hentet hjem fra Al Hol-leiren i Syria.

Da Shezadi reiste til Syria, var det nemlig for å dele hus med Ghafoor, som kone nummer to til Bastian Vasquez.

Ghafoor ble nylig dømt til tre år og seks måneders fengsel for deltagelse i terrororganisasjonen IS.

Under rettssaken mot Ghafoor kom det fram at forholdet til Shezadi, og de to norsk-somaliske kvinnene, kjent fra boken «To søstre» av Åsne Seierstad, har vært et sentralt tema i etterforskningen.

Jentene skal ha møtt hverandre gjennom den omstridte religiøse foreningen Islam Net, noe VG fikk bekreftet fra foreningen allerede i 2013.

IS-KVINNEN: Sumaira Ghafoor ble dømt til tre og et halvt års fengsel for deltagelse i terrororganisasjonen IS den 5. mai. Foto: Odin Jæger

Etter å ha blitt kjent med hverandre gjennom Islam Net, kom de fire venninnene i kontakt med et mer ekstremt, mannsdominert miljø, nemlig Profetens Ummah. I motsetning til Islam Net, som fordømte jihadreiser til Syria og advarte mot voldelig radikalisering, var det flere fra Profetens Ummah som ble fremmedkrigere i Syria.