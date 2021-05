VG på grensen til Israel: Frykter regional krise i Midtøsten

LIBANON/ISRAEL-GRENSEN (VG) FN og USA frykter destabilisering i Midtøsten. Også onsdag ble det utvekslet ild over grensen mellom Israel og Libanon, to bitre fiender.

Av Kyrre Lien

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi er kommet hit til grensen for å se på landet vårt, forteller Hammad Jehjia (36) til VG.

Den palestinske familien speider over grensen fra byen Kfarkela til Israel, slik de har gjort de siste dagene.

Kun hundre meter nedenfor dem er Israel, og israelske soldater følge nøye med på enhver bevegelse.

Mellom de israelske soldatene og palestinerne i Libanon er fredsbevarende styrker og det libanesiske militæret utplassert for å holde ro.

Men det klarte de ikke. For mens VG er på grensen, avfyres raketter fra libanesisk side og over mot Israel, omkring 30 kilometer unna der VG står.

Israel svarer med artilleri.

NEDSLAG: Israelske sikkerhetsstyrker sperrer av et område i byen Shfaram etter raketter ble skutt opp fra Libanon onsdag. Israel svarte med artilleri. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

Situasjonen på grensen har vært spent de siste dagene, med flere store demonstrasjoner, utveksling av artilleri og raketter, og skuddveksling mot demonstrerende palestinere, Hezbollah-tilhengere og libanesere.

Tirsdag ble fem skadet, og forrige fredag ble en Hezbollah-tilhenger skutt og drept. Senere var VG til stede i begravelsen hvor han ble hyllet.

– Jeg oppfordrer palestinerne til å ta tilbake landet sitt. Jeg er libaneser, men jeg er her for å støtte palestinerne i sin sak, forteller Hassan Asayeb (40) til VG.

– Vi har aldri bedt om en eskalering før, men hvis det skjer, er ikke det libanesiske folk redde for å kjempe mot Israel.

– Men denne gangen ble det skutt opp raketter fra Libanon først?

– Jeg tror det som skjedde, var at det var individuelle palestinske fraksjoner som sto bak, mener han.

BEGRAVES: Hundrevis var lørdag samlet i byen Aadloun i sørlige Libanon etter at Hezbollah-kriger Mohammed Tahhan (21) ble drept av Israelske soldater langs den libanesiske-israelske grensen. Foto: Kyrre Lien, VG

Våpenhvile på Gaza?

Libanon og Israel har hatt blodige kriger mellom seg før, og er bitre fiender. Men det er krigingen på Gaza som har gjort at det på nytt er blitt konflikt mellom de to landene.

For på Gaza er det avfyrt rundt 3.350 raketter mot Israel, som har svart med kraftige luftangrep som de sier er rettet mot Hamas-ledere og militær infrastruktur.

Men tallene sier også at sivile rammes hardt, med 227 drepte på Gaza, inkludert 64 barn, opplyser Helsedepartementet på Gaza i en uttalelse til VG. På Israelsk side er 12 blitt drept, to av dem barn.

Etter flere runder hvor USA skal ha lagt ned veto mot en uttalelse fra Sikkerhetsrådet om deeskalering av konflikten, har USA og forsvarssjef Mark Milley nå tatt til orde for våpenhvile.

– Etter mitt syn er deeskalering den rette handlingen på dette tidspunktet for alle berørte parter, har han uttalt.

ANGREP: Luftangrep slår ned på Gazastripen mandag. Foto: ANAS BABA / AFP

Men han uttrykker også bekymring for at den pågående konflikten kan destabilisere et større område i Midtøsten, skriver NTB.

– Det er store tap, og jeg tror at konfliktnivået kan destabilisere områder utenfor Gazastripen, svarte Milley på spørsmål om mulig iransk støtte til Hamas.

Også FNs generalsekretær, António Guterres, er bekymret.

– Dette har potensial til å utløse en regional sikkerhets- og humanitær krise som blir umulig å avgrense, og som bare vil føre til mer ekstremisme, ikke bare i det okkuperte Palestina og i Israel, men i hele regionen, sa han.

Analytikere i Libanon mener derimot det er lite sannsynlig at grupperingen Hezbollah, eller Libanon som land, ønsker krig med Israel.

DEMONSTRANTER. Hassan Arnaout (i midten) og Hassan Hayek på vei opp fra grensen. De har de siste dagene demonstrert på grensen til Israel. Denne onsdagen var det rolig. Foto: Kyrre Lien, VG

Raketter og artilleri

På grensen mellom Israel og Libanon forteller Hassan Arnaout om en av forrige ukes demonstrasjoner.

Det ble kastet stein over på israelsk side, og flere demonstranter forsøkte å ta seg inn i Israel ved å klarte over gjerdet. En av dem ble skutt og drept.

– Vi krysset grensen i ren entusiasme, men min venn ble skutt. Det vil vi ikke akseptere, vi vil ta hevn, forteller han til VG.

Det israelske militæret beskriver demonstrantene som voldelige.

– De kastet stein, vandaliserte grensegjerdet og satte fyr på ting. Det skapte skade inne i staten Israel. Skytingen ble gjort av nødvendighet, skriver de til VG.

IDF tar disse voldelige handlingene langs grensen svært seriøst, og vil jobbe for å beskytte Israels innbyggere og israelsk suverenitet, opplyser de til VG.

Mellom 1975 og 1990 var Libanon i borgerkrig, og Israel rykket også inn med bakkestyrker i 1982. Målet da var å drive ut den palestinske gruppen PLO. De ble værende i landet frem til år 2000.

I 2006 invaderte Israel på nytt Sør-Libanon i et mislykket forsøk på å bekjempe Hizbollah.

– Aggresjonen fra Israel burde avsluttes. Våpenhvile uten resultater betyr ingenting, det er bare et tap for alle. Palestinere undertrykkes av Israel og det minste de kan gjøre er å kjempe, forteller libanesiske Hassan Asayeb (40) til VG mens han speider over mot Israel.

Lurer du på hvordan konflikten mellom Israel og Palestina startet? Ta en titt på denne videoen:

VGs Midtøsten-kontor Har du tips til andre reportasjer og historier vi burde fortelle fra Midtøsten, ta gjerne kontakt. E-post: kyrre.lien@vg.no / kyrre.lien@protonmail.com

Instagram: @kyrrelien

Twitter: @kyrre

Signal: Ta kontakt for nummer Vis mer