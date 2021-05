OFRENE: Øverst fra venstre: Abdolvahab Alaghmandan, Adrian Balleza, Alex Fritch og Jesus Hernandez III. Nederst fra venstre: Lars Lane, Paul Megia, Timothy Romo, Michael Rudometkin og Taptejdeep Singh. Foto: Valley Transportation Authority/AP

Skutt og drept av sin egen kollega: − Tror han hadde noen tanker om hvem han ville skyte

Ni ansatte som jobbet i kollektivtrafikken i storbyen San Jose ble onsdag drept på jobb. Den antatte gjerningsmannen var deres egen kollega.

Av Ingrid Hovda Storaas

Ifølge Washington Post var de drepte trikkeførere, altmuligmenn, ingeniører og kontoransatte. De var alle på jobb da en gjerningsmann løsnet 39 skudd inne på vedlikeholdsområdet til byens lettbane tidlig onsdag morgen.

Ifølge politiet siktet gjerningspersonen direkte på flere av ofrene.

– Det er klart at ofrene og alle kollegene kjente skytteren godt, sier ordfører i San Jose Sam Liccardo til CNN.

Mannen som skjøt og drepte sine egne kolleger i San Jose i California skal ifølge politiet ha vært svært misfornøyd med sin egen arbeidsplass, der han hadde jobbet siden 2012.

– Det virker som han sa til et av menneskene der at han ikke skulle skyte ham. Så skjøt han andre. Så jeg tror han hadde noen tanker om hvem han ville skyte, sier sheriff Laurie Smith torsdag, ifølge AP.

Hadde bag med håndvåpen

Den antatte gjerningsmannen, 57 år gamle Samuel Cassidy, ankom verkstedsområdet til den lokale lettbanen som driftes av kollektivselskapet Valley Transportation Authority tidlig onsdag morgen.

Klokken 06.34, omtrent ved vaktskiftet, kom de første nødanropene til 911-sentralen, skriver CNN.

I en medbrakt bag hadde han flere semiautomatiske håndvåpen og magasiner, skriver nyhetsbyrået AP.

Politiet har ikke overvåkingsbilder fra innsiden av de to byggene på området, men sheriff Laurie Smith sier de har bilder av at gjerningspersonen beveger seg mellom de to bygningene.

Det tok totalt seks minutter fra politiet fikk den første nødsamtalen til de fant Cassidy i tredje etasje i en av bygningene. Han tok da sitt eget liv, skriver CNN.

SPERRET AV: Politiet gjør undersøkelser på området til selskapet Valley Transportation Authority torsdag. Foto: Nic Coury / FR171100 AP

– Forsikret seg om at de var døde

64 år gamle Kirk Bertolet, som jobber med vedlikehold av togskinnene, forteller til AP at han akkurat hadde begynt morgenskiftet sitt da han hørte skuddene onsdag.

Han sier at han kjente noen av ofrene, som han omtaler som «en god gjeng arbeidsfolk». Den antatte gjerningsmannen beskriver han som en einstøing som ofte holdt seg for seg selv.

– Jeg kjente noen av de folkene, de spøker med deg hele tiden, og de erter deg. Om du er tynnhudet og ikke kan tåle det... Jeg tror det er hovedgrunnen til det som skjer, sier han.

Også han tror gjerningsmannen valgte sine ofre med omhu.

– Han forsikret seg om at han drepte de han ville drepe. Han forsikret seg om at de var døde. Jeg så noen av kollegene mine trekke sitt siste pust, og de var borte, sier han til AP.

KOLLEGA: Kirk Bertolet hadde akkurat begynt morgenskiftet sitt da han hørte skudd, sier han til AP. Foto: Terry Chea / AP

I 2016, i forbindelse med at Cassidy skal ha blitt anholdt i tollen i USA etter et besøk til Filippinene, skal politiet ha funnet en notatbok med flere beskrivelser av hvor mye han mislikte arbeidsplassen sin, skriver NTB – med henvisning til nyhetsbyrået AP.

Også Wall Street Journal skriver at de har fått se disse notatene av et medlem av USAs sikkerhetsdepartement. Grensevaktene skal også ha funnet bøker om terrorisme og ulike manifest, skriver CNN.

Det er uklart hvorfor Cassidy skal ha blitt stanset i tollen.

Disse ble drept i San Jose Alex Ward Fritch (49)

Paul Delacruz Megia (42)

Taptejdeep Singh (36)

Adrian Balleza (29)

Jose Dejesus Hernandez (35)

Timothy Michael Romo (49)

Michael Joseph Rudometkin (40)

Abdolvahab Alaghmandan (63)

Lars Kepler Lane (63) Vis mer

– Ringte for å advare meg

Skyteepisoden er den 15. masseskytingen i USA hittil i år, ifølge en oversikt laget av AP, USA Today og Northeastern University, skriver AP.

Et av ofrene i San Jose onsdag var 36 år gamle Taptejdeep Singh. Ifølge broren Karman Singh prøvde Taptej, som familien kalte ham, å redde flere kollegers liv.

– Han ringte meg for å advare meg om at det var en aktiv skytter i B-bygget og sa at jeg måtte gjemme meg eller komme meg ut. Han var sammen med Paul, et av de andre ofrene. På grunn av ham kunne mange reise hjem til familiene sine igjen, sier Sukhvir Singh, en annen ansatt i selskapet, til Washington Post.