INNTOK KONGRESSEN: Slik så det ut på onsdag i forrige uke i Kongressen i Washington, D.C. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

FBI frykter «væpnede demonstrasjoner» over hele USA

Ifølge et FBI-notat blir det planlagt væpnede demonstrasjoner i alle USAs 50 delstater, samt i Washington, D.C. i dagene opp mot innsettelsen av Joe Biden som USAs neste president.

Publisert: Nå nettopp

Det melder ABC News-journalist Aaron Katersky på Twitter. Han skriver at kanalen har fått tilgang på FBI-notatet.

Ifølge notatet, omtalt på nettsidene til minst en lokal ABC-kanal, vil demonstrasjonene foregå i de 50 delstatshovedstadene, samt i landets hovedstad.

Reuters melder det samme.

I delstatene skal demonstrasjonene angivelig starte 16. januar og vare minst til og med innsettelsesdagen, 20. januar. I Washington, D.C. skal demonstrasjonen starte 17. januar.

Katersky skriver at notatet blant annet forteller at «en gruppe» oppfordrer til å storme rettsbygninger og andre myndighetsbygg dersom Donald Trump på noe som helst vis blir avsatt og fjernet før Biden blir tatt i ed som USAs 46. president.

FBI skal også ha mottatt informasjon om at en navngitt, væpnet gruppe planlegger å reise til Washington, D.C. 16. januar. De skal ha advart om at dersom Kongressen forsøker å avsette presidenten ved hjelp av det 25. grunnlovstillegget så vil et «stort opprør» komme.

Dette kommer altså mindre enn en uke etter at Trump-supportere angrep Kongressen i USAs hovedstad.

BOOGALOO BOYS: Tungt bevæpnet og Hawaii-skjorter. Det er kjennetegnene på de såkalte «Boogaloo Boys». Foto: Seth Herald / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Villige til å utøve vold

Også Yahoo News melder om at FBI advarer mot potensielle voldelige opptøyer. De har sett et notat der FBI viser til demonstrasjoner den høyreekstreme gruppen Boogaloo planlegger i ulike delstatshovedstader og Washington, D.C. den 17. januar.

Ifølge Yahoo News har FBI fått informasjonen fra informanter de samarbeider med. Notatet er datert 29. desember, altså en uke før hundrevis av Trump-supportere angrep Kongressen i USAs hovedstad onsdag i forrige uke.

Fem personer mistet livet i det angrepet.

I FBI-notatet om Boogaloo, hvis medlemmer ofte viser seg tungt bevæpnet og ikledd Hawaii-skjorter, advares det blant annet om at «noen følgere har indikert en villighet til å utøve vold til støtte for deres ideologi».

Notatet viser særlig til troverdige trusler i forbindelse med demonstrasjoner planlagt i delstatshovedstene i Michigan og Minnesota. Det er FBIs kontor i Minneapolis i Minnesota som har utarbeidet notatet.

Det er uklart for VG om det er en direkte sammenheng mellom notatet ABC News omtaler og notatet Yahoo News omtaler.

«I krig med myndighetene»

I notatet utarbeidet av Minneapolis-kontoret kommer det også frem at personer tilknyttet Boogaloo tidligere har deltatt i demonstrasjoner tidligere der de har «drevet rekognosering for å identifisere rømningsveier og forsvarsposisjoner i tilfelle vold oppstår» på demonstrasjonen 17. januar.

De skal også ha studert hvor politiet stilte seg opp, hvor politiet utplasserte «snikskyttere» og vurdert å selv bryte seg inn i føderale bygninger for å bruke dem som steder å kunne skyte fra.

«En Boogaloo-følger indikerte at bygninger med «snikskyttere» må sprenges for å kunne beskytte Boogaloo-krigere dersom det ender med skuddveksling», står det i rapporten.

Også andre spesifikke voldshandlinger skal ha blitt foreslått. Blant annet av et individ som anser seg selv som «i krig med myndighetene, særlig med politikere og føderale agenter, og som ønsket å vise sine meninger med handlinger».

I notatet står det også at tilhengere av Boogaloo tror et opprør mot myndighetene snart vil komme, og at mange ønsker å fremskynde dette med væpnede handlinger som vil lede til borgerkrig.

Det var medlemmer av Boogaloo som i fjor ble arrestert for å ha planlagt å kidnappe Michigan-guvernør Gretchen Whitmer.

FBI har ikke kommentert notatet omtalt hos Yahoo News.

AP melder mandag at Nasjonalgarden vil øke sine troppestyrker i Washington, D.C. med minst 10.000 innen lørdag.