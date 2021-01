ADVARER: Graham kom med en klar beskjed til alle Trump-ansatte om at de ikke bør forlate stillingen sin før tiden, slik som mange allerede har gjort. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Graham trygler Trump-ansatte om å ikke si opp: − Vær så snill å bli!

I løpet av det siste døgnet har flere medarbeidere levert sin oppsigelse til Trump, bare to uker før han skal gå av. Det advarer senator Graham sterkt i mot torsdag.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Dere som tenker at dere burde si opp stillingen deres nå, for å gjøre et poeng ut av det: Jeg oppfordrer dere til å ikke gjøre dette, sa den republikanske senatoren Lindsay Graham under en pressekonferanse torsdag.

Beskjeden kommer i kjølvannet av at flere Trump-topper har sagt opp det siste døgnet.

Sikkerhetsjef Robert O’Brien skal også ha gått ut med at han vurderer å følge etter med en oppsigelse. Under talen sin, henvendte Graham seg direkte til ham også:

– Robert O’Brien, vær så snill å bli, sier senatoren, samtidig som han skryter av O’Brien, jobben han har gjort og samarbeidet de har hatt.

– Og dere i den nasjonale sikkerhetstjenesten, vi trenger dere mer enn noen sinne!

KVALM OG FLAU: Graham mener angrepet på kongressen i Washington onsdag er en pinlig hendelse for det amerikanske folk, og sier at han føler med sine demokratiske kolleger. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Graham inviterte i utgangspunktet pressen for å snakke om kongressangrepet i Washington onsdag.

Senatoren var ikke forsiktig da han fordømte hendelsen og hvordan den har blitt håndtert:

– Det første som utmerker seg for meg er hvor flaut og kvalmt det er at USA kan bli tatt over av amerikanske terrorister. De er terrorister og ikke patrioter. Hvordan kunne dette skje tjue år etter 9/11, spør Graham.

– Det er utrolig at noe slikt kunne skje, fortsetter han.

Senatoren mener at de som egentlig skulle beskytte kongressbygningen, har mislykkes stort.

– Hvis de var i militæret hadde de sannsynligvis blitt avsatt med en gang. Det første som må gjøres er nå å holde disse ansvarlige for å mislykkes i å beskytte nasjonen, sier senatoren.

Han mener at lovløsheten USA vitnet da kongressbygningen ble stormet onsdag, må stoppes.

– Dette må stoppe. Til mine demokratiske kolleger: Jeg deler deres avsky og flauhet. Vi må passe på at dette aldri skjer igjen, sa han blant annet.

Graham har lenge har vært en av Donald Trumps støttespillere. Torsdag gikk han for første gang ut mot Trump etter hans gjentatte påstander om valgfusk.

Det gjorde han nok en gang under pressekonferansen i kveld, og utelukket blankt at valgresultatet er feil.

– Joe Biden er den rettmessige presidenten, gjentar Graham flere ganger.