TATT: Det som skal være Richard Barnett ble avbildet inne på Nancy Pelosis kontor etter stormingen av kongressbygningen i Washington D.C. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Poserte på Pelosis kontor: Pågrepet

Richard Barnett, som ble avbildet sittende på Nancy Pelosis kontor under stormingen av Kongressen onsdag, skal være pågrepet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Bildene fra kontoret til Demokratenes flertallsleder i Representantenes hus gikk verden rundt allerede onsdag kveld.

Mannen som sitter i Nancy Pelosis stol er i flere amerikanske medier identifisert som Richard «Bigo» Barnett (60).

Fredag skal han være pågrepet, skriver NBC News og CNN. Han er siktet for tyveri av offentlig eiendom, for å ikke å ha fulgt pålegg på kongressbygningens område og for ulovlig å ha tatt seg inn i bygningen. Han sitter nå i varetekt.

De stormet kongressen: QAnon-sjaman og våpenfanatiker

Barnett skal ha vært blant dem som etter hendelsen kom ut på plassen utenfor og skrøt over hva de hadde gjort.

– Våpenfanatiker

– Jeg skrev en stygg beskjed til henne, skrøt Barnett utenfor Capitol, med skjorten opprevet og brystet blottet i vinterkulden i Washington D.C., skriver New York Times.

Han viftet med en offisiell konvolutt med Pelosis brevhode, som han insisterte på at han ikke hadde stjålet:

– Jeg la en kvartdollar på pulten hennes.

TYVGODS: Richard Barnett tok en konvolutt fra Nancy Pelosis skrivebord som han senere gladelig viste frem til pressen på utsiden. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

I hjembyen Gravette i delstaten Arkansas er Barnett kjent som våpenfanatiker og tilhenger av det andre grunnlovstillegget, som beskytter retten til å bære våpen.

– Da politiet kom med pepperspray, sa jeg «jeg betalte for denne, den er min» og jeg stakk, sa Barnett med et flir og ansiktet opphovnet av pepperspray.

CNN skriver at det er uklart om Barnett har fått oppnevnt forsvarer.

Stjal PC fra Pelosis kontor

Over 80 personer er så langt pågrepet i forbindelse med stormingen av kongressbygningen.

En mann fra Alabama er siktet i forbindelse med en rørbombe som ble funnet på sørsiden av bygget. Ifølge CNN ble det funnet elleve Molotov-cocktailer og et militæraktig våpen i mannens bil.

Myndighetene i Washington D.C. har tidligere gjort det klart at de ønsker å pågripe og straffeforfølge alle som deltok i stormingen.

MEKTIG POLITIKER: Demokratenes flertallsleder i Representantenes hus, Nancy Pelosi. Foto: J. Scott Applewhite / AP

– Selv om du har forlatt D.C.-regionen så kan du fremdeles forvente deg at vi kommer på døren dersom vi finner ut at du har deltatt i de kriminelle handlingene ved kongressbygningen, sier Steven D'Antuono som leder FBIs feltkontor i Washington D.C til CNN.

Tidligere fredag ble det kjent at en PC skal ha stjålet fra Nancy Pelosis kontor under stormingen. Det sier en av hennes assistenter ifølge Reuters. Assistenten sier til nyhetsbyrået at PC-en hørte til et konferanserom og ble brukt til presentasjoner.

Totalt fem personer er døde som følge av stormingen onsdag. Politiets innsats har blitt totalslaktet.

Det er varslet en full gransking av hvordan mobben klarte å ta seg forbi politiet og inn i kongressbygningen, både av republikanere og demokrater.