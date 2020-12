PROTESTERER: Arbeidere på en kokainplantasje løfter hendene i været i protest mot myndighetenes befaling om å legge ned deler av plantasjen, som en del av kampanjen for å hindre avskoging av Amazonaskogen i det Sør-østlige delen av Colombia. Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP

Mexicanske narkokarteller utnytter lovløshet i Colombia

Lovløshet herjer mange steder i Colombia, og situasjonen har forverret seg ytterligere den siste tiden. Det prøver mexicanske narkokarteller å utnytte.

Det har i lang tid versert rykter i Colombia om at mexicanske karteller har utvidet virksomheten sin til flere av de lovløse områdene i landet.

Etter en tre år lang undersøkelse har ombudsmannen i Colombia, Defensoría del Pueblo, bekreftet at kartellene Sinaloa og Jalisco Nueva Generación har utvidet rivaliseringen seg imellom til colombianske områder, ifølge den colombianske avisen El Tiempo.

Tidligere har det sirkulert flygeblader fra kartellene Los Zetas og Sinaloa både i Córdoba i nord og Cauca i sør.

Kartellene har blant annet som mål å sikre seg en del av kokainproduksjonen, men også forsikre seg om kvaliteten på narkotikaen.

Fredsavtale har skapt lovløse områder

Samarbeid mellom mexicanske og colombianske narkokarteller strekker seg tilbake flere tiår. Etter at de store kartellene i Colombia falt på 90-tallet, har det også blitt knyttet bånd mellom mexicanske karteller og opprørsgruppen FARC og paramilitære i Colombia, ifølge professor Óscar Parra ved Rosario-universitetet i hovedstaden Bogota.

– Det som skjer nå, er at deler av kokainkjeden har blitt tilgjengelig for andre etter fredsprosessen fordi FARC la ned våpnene. Mange kriminelle grupper ønsker å få tilgang på dette, sier han til NTB fra Bogota.

Den historiske fredsavtalen i Colombia mellom regjeringen og opprørsgeriljaen FARC, som Norge var tilrettelegger for, skulle bedre sikkerheten i landet som hadde vært herjet av vold i mange tiår.

FARC ble omgjort til et politisk parti.

Men etter avtalen har mange av de tidligere FARC-kontrollerte områdene endt opp som nærmest lovløse, og kritikere mener regjeringen ikke har oppfylt løftene om å investere i utsatte områder.

Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP

Flere voldshendelser

Kort tid etter kunngjøringen fra ombudsmannen ble to personer drept i Putumayo-departementet av en gruppe som ble identifisert som «Sinaloa». I Chocó har også Sinaloa-kartellet spredd frykt og gitt ytterligere bevis for at mexicanere har begynt å utøve vold i Colombia for egen vinning.

– Disse gruppene kommer hit, identifiserer seg som Sinaloa-kartellet og prøver å få kontroll over kokainproduksjon, sa en politiker fra partiet MAIS i Cauca til El Tiempo i fjor.

Hittil i år har vært svært mange drap i Putomayo, som ligger langs grensen til Peru. Innledningsvis fikk FARC-avhoppere – tidligere geriljamedlemmer som ikke har lagt ned våpnene – skylden for volden.

Senere har mange av voldshandlingene blitt knyttet til mexicanske karteller, men også til et av de mektigste kartellene i nabolandet Brasil.

– Det er fortsatt vanskelig å vite hva omfanget er og hvor mange de er. I Cauca er det snakk om mange, sier Parra.

Inngår allianser

Cauca-departementet sør i Colombia er et av områdene der FARC sto sterkt, men som nå er blitt nærmest lovløst.

– I sørlige Cauca ser man nå en voldsbruk som er helt absurd. Det er rett og slett en stat som er helt tatt over av paramilitære. Den colombianske staten har ikke kapasitet til å løse dette, sier Parra.

Clan del Golfo, som er et beryktet narkokartell og en høyreekstrem paramilitær organisasjon, er blant dem som har kontroll over store områder.

– Grupper som Clan del Golfo kan bli styrket av allianser med mexicanske karteller, sier Parra.

Ifølge rapporten fra ombudsmannen har Sinaloa-kartellet samarbeidet med Clan del Golfo i nordvestlige deler av landet. De begynte å kidnappe lokale narkolangere og ta over distribusjonen. Senere har Jalisco Nueva Generación-kartellet i Mexico sendt midler til andre karteller i Colombia for å bekjempe det rivaliserende Sinaloa-kartellet der.