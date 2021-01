RIKSRETT: Trump taler Washington 6. januar, få timer før stormingen av kongressbygningen. Nå blir han stilt for riksrett om han ikke trekker seg. Foto: Reuters /Jim Bourg

180 kongressmedlemmer har skrevet under på riksrettsutkast mot Donald Trump

Demokraten Ted Lieu oppfordrer Trump til å trekke seg. – Hvis ikke blir han den første presidenten til å bli stilt for riksrett to ganger, sier han.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Etter stormingen av kongressbygningen 6. januar, startet Demokratene på et utkast til riksrettssak mot avtroppende president Donald Trump.

Lørdag ble det klart at 180 medlemmer av Kongressen har skrevet under på utkastet til riksrettssaken. Det opplyser kongressmedlemmet Ted Lieu (D), en av forfatterne bak utkastet.

Lieu skriver at de vil starte riksrettsprosessen på mandag.

Tidligere lørdag skrev Lieu at de «oppfordrer Trump til å trekke seg».

– Hvis han ikke gjør det, vil han bli den første presidenten i historien til å bli stilt for riksrett av Kongressen to ganger.

Anklagene i utkastet går ut på at Trump bevisst har oppfordret til voldsbruk overfor statsmakten USA, ifølge The New York Times.

Det er rundt ett år sist Trump ble stilt for riksrett. Da var han anklaget for to forhold: maktmisbruk og motarbeidelse av Kongressen. Han ble reddet av sine partifeller i Senatet og fikk bli ved makten.

Det trengs nemlig to tredjedelers flertall i Senatet for domfellelse. Derfor er det langt fra sikkert at Trump vil felles denne gangen heller.

Trump-tilhengere stormet kongressbygningen

Da kongressen jobbet med å godkjenne valget som gjør Joe Biden til USAs neste president onsdag, ble bygget stormet av en mobb av Donald Trumps tilhengere.

Presidenten har blitt beskyldt for å ha oppildnet til de voldelige opptøyene, som endte med at fem personer mistet livet.

Timer senere offentliggjorde Trump en video der han for første gang anerkjente Bidens valgseier og kalte stormingen av Kongressen for et «avskyelig angrep».

Lørdag deltok flere demokratiske kongressmedlemmer fra New York på en pressekonferanse og krevde at Trump enten trekker seg eller blir fjernet ved hjelp av det 25. grunnlovstillegget. Hvis ikke vil de stille ham for riksrett.

Det 25. grunnlovstillegget sier at makten midlertidig kan overføres til visepresidenten dersom en president president er medisinsk inkapabel.