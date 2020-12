JULEHANDEL: Det var fulle julegater i Covent Garden i London lørdag. Foto: Alberto Pezzali / AP

Nordmenn i hardt smitterammede England: − Folk er veldig lei

Onsdag bekreftet den britiske regjeringen at nok en ny variant av coronaviruset er oppdaget, og det ble satt ny smitterekord. – Ser nå at folk gir litt mer faen, sier nordmann i London.

Publisert: Nå nettopp

– Folk er veldig lei. De vil på puben og tilbake til normalen, men det går ikke sånn som vi holder på nå, sier Tore Fausa Skog (25).

Nordmannen er bosatt i London, og jobber til vanlig på hotell. For tiden er han delvis permittert.

Storbritannia innførte nivå fire-restriksjoner i deler av landet fra søndag på grunn av den første muterte virusvarianten. Dette gjaldt London og sørøstlige og østlige England. Ingen får dermed møte noen utenfor husstanden i julen.

Se hele listen over restriksjoner: Innbyggerne i disse områdene: må bli hjemme (stay at home order)

unngå ikke-nødvendige butikker

må jobbe hjemmefra om de kan, men kan reise hvis det er nødvendig.

ikke får overnatte hos andre

må unngå å reise inn eller ut av nivå-fire-områder

ikke får reise til utlandet, med noen få unntak Vis mer

Onsdag bekreftet den britiske regjeringen at nok en ny variant av coronaviruset er oppdaget i Storbritannia.

Det ble registrert 39.237 nye smittetilfeller, som er ny rekord.

ISOLERT: Tore Fausa Skog bor i London, og må feire jul alene i isolasjon i år. Foto: Privat

– Jeg ser at det er folk som ikke tar restriksjonene på alvor, og ikke gjør det de skal. Man tenker kanskje at det ikke er noen som sjekker, og at man kan gjøre som man vil, virker det litt som nå i byen, sier Fausa Skog.

Pinnekjøtt i posten

Selv skal han feire jul alene i isolasjon, i påvente av test.

– Jeg har fått vakumpakket pinnekjøtt i posten fra foreldrene mine. Det blir en litt halvveis normal jul, men jeg har pinnekjøtt og vin, så jeg klarer meg, sier Fausa Skog.

Han forteller at folk ikke virker veldig skremt av den nye virusvarianten.

– For min del har jeg ingen nære familiemedlemmer her, og er derfor ikke bekymret for å smitte videre. Det hadde vært noe helt annet om jeg hadde vært hjemme.

Charlotte Michelle Munster (28) har jobbet som grafisk designer i London, men på grunn av pandemien er hun nå på utkikk etter ny jobb.

Hun ser i likhet med Fausa Skog at mange ikke følger restriksjonene.

– Det virker mye skumlere her enn i Norge. Reglene er strenge, men altfor mange følger ikke reglene eller holder avstand.

JULEFEIRING: Charlotte Michelle Munster og mannen får en annerledes julefeiring i år. Foto: Privat

Hun forteller at det raskt ble panikk i butikkene da nivå fire-restriksjoner ble innført, og at det ble enda mindre hensyn til avstand og regler.

– Folk bor så tett her at det er vanskelig å holde avstand, men om man prøver så får man det til.

Vanligvis reiser Munster og den britiske ektemannen hjem til Norge til jul, men denne gangen må hun heller snike inn litt norske tradisjoner i England.

Flystansen for direkteflyvninger fra Storbritannia til Norge ble nemlig videreført onsdag, og skal vurderes på nytt andre juledag, melder Helse- og omsorgsdepartementet.

– Utenom familien, får vi ikke se noen andre eller noen venner, selv om de er rett rundt hjørnet. Vi er fortsatt heldige som har noen, men det er langt ifra hva vi hadde planer om.

– Folk gir litt mer faen

Sten Olsen (43) driver eget smykkefirma med kona i London, og har vært permittert siden mars.

Han sier at han tror briter flest følger reglene så godt de kan.

– Men når det er sagt har vi jo alle sett på nyhetene at folk bryter dem, særlig når folk er fulle. Jeg tror ikke folk her er verre eller bedre enn andre steder, men jeg tror man blir lei etter hvert. Jeg ser det nå at folk gir litt mer faen, sier Olsen.

Ingen han snakker med har nevnt spesifikt at de er redde, heller ikke at noen tenker spesielt på mutasjonene, sier han.

SMITTEVERN: Sten Olsen sier folk er spesielt dårlig til å følge smittevernreglene når de drikker. Foto: Privat

– Jeg tenker at om man holder seg til de råd som er gitt – bruke maske, vaske hender og holde avstand, tror jeg ikke det har så mye å si. For de som bryter reglene, vil jo denne nye varianten være farlig, sier Olsen.

– Jeg tror det beste man kan gjøre er å følge de forholdsregler som gjelder, og gjøre det beste ut av det.