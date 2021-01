BEKYMRET: Avdelingsleder Karin Tegmark Wisell i FHI i Sverige ser på coronautviklingen i landet som alvorlig. Foto: Claudio Bresciani

Sverige har bikket 9000 coronadødsfall: − Alvorlig

Totalt 9262 personer som er døde av corona i Sverige. – Det er en alvorlig situasjon, sier svenske myndigheter på en pressekonferanse torsdag.

Karin Tegmark Wisell i Sveriges folkehelseinstitutt sier på en pressekonferanse torsdag ettermiddag at landet er inne i en alvorlig situasjon. Ifølge tall hun presenterer er det nå 9262 som er døde som følge av coronaviruset i Sverige.

– Det er en alvorlig situasjon, sier Wisell.

Hun forteller i tillegg at de har en ettersleping i rapporteringen, som betyr at det reelle tallet på avdøde mest sannsynlig er høyere.

– Derfor forventer vi at dødstallene vil fortsette å ligge høyt under de kommende ukene. Vi har et stort antall personer som er bekreftet smittet nå, sier Wisell.

Hun forteller også at tallene gjennom julehøytiden har vært upresise ettersom det har vært mindre testing.

– Vi må være forberedt på at det komme til å øke igjen når testingen kommer ordentlig i gang igjen, sier hun.

Her kan du se utviklingen i antall dødsfall i Sverige:

Flere har testet positivt på test nummer to

Sverige har ett tilfelle av det sørafrikanske viruset, og ber borgerne være ekstra forsiktige ved innreise, så de ikke får flere tilfeller av viruset, som eksperter mener er enda mer smittsomt.

Karin Tegmark Wisell gjentar at det er viktig å gå i karantene når man kommer fra utlandet, og teste seg med en gang man kommer til Sverige.

– Også er det viktig å teste seg igjen på dag fem, sier hun.

– Vi har sett at oppfølgingstesten på dag fem er veldig viktig, for flere av dem som har kommet fra utlandet har testet negativt på første test, men så utviklet covid-19 etter noen dager i landet.

Oppfordrer svenskene til å jobbe hjemmefra

Wisell sier at det er viktig at folk som kan ha hjemmekontor har det. Det er fordi det kan være økt smitte etter juleferien.

– Er du syk er det så klart ekstra viktig å bli hjemme og ikke ha kontakt med andre, sier Wisell.

Fredag skal regjeringen ta en beslutning på om det skal bli kun digital undervisning for høyere utdanning, slik som det nå er i Norge.

Rundt 40.000 har fått vaksine

I Sverige har rundt 40.000 personer fått den første sprøyten med covid-19-vaksine, opplyser landets legemiddeltilsyn.

I likhet med Norge startet Sverige vaksineringen 27. desember, og tallet på rundt 40.000 er fra tidlig denne uken. I Norge har drøyt 11.000 personer fått den første sprøyten med vaksine fra Pfizer og Biontech.

Det svenske Läkemedelsverket lager også løpende rapporter om bivirkninger. Så langt er det for det meste snakk om milde reaksjoner og reaksjoner som er vanlige når immunforsvaret aktiveres. To personer har dødd etter å ha fått vaksinen i Sverige. Begge var eldre og syke, og tilsynet sier det ikke er mulig å fastslå noen forbindelse mellom vaksinen om dødsfallene.

Venter på to andre vaksiner

Charlotta Bergquist, vaksinekoordinator på Läkemedelsverket forteller at Sverige godkjente covid-19-vaksinen Moderna i går, slik som Norge.

Sverige venter fortsatt på godkjenning av to andre vaksiner: Janssen og Astra Zeneca.

Wisell i folkehelseinstituttet sier at de kommer til å komme med en rapport fredag om hvor mange som er vaksinert i landet.

