KORT PROSESS: Helsearbeidere startet 5. januar slaktingen av ender i Alappuzha-distriktet i delstaten Kerala i India. Foto: Prakash Elamakkara / AP

India starter masseslakt på grunn av fugleinfluensa

India har begynt å masseslakte fjærfe etter at det er oppdaget fugleinfluensa i ender, kråker og villgjess minst et dusin forskjellige steder over hele landet.

Publisert: Nå nettopp

Både CNN og BBC melder dette.

Det var for en uke siden at myndighetene oppdaget H5N8, som er en undertype av influensa A-viruset, etter at fugleflokker ble funnet døde.

Fugleinfluensa anses ikke å være spesielt farlig for mennesker, men den føderale regjeringen har gått i høy alarmberedskap og bedt delstatene om å innføre hastetiltak for å begrense spredningen.

Dette kommer samtidig som India kjemper mot corona-pandemien og planlegger å massevaksinere befolkningen mot covid-19.

Salget av fjørfe og egg er stanset. Også ville fugler er rammet av fugleinfluensaen. I delstaten Himachal Pradesh er rundt 2400 trekkfugler, de fleste stanggjess som kommer inn fra Sibir og Mongolia, funnet døde rundt Pong Dam innsjøen. Det forteller veterinæren Vikram Singh til BBC Hindi.

FJERNES: Helsearbeiderne har på seg fullt beskyttelsesutstyr i forbindelse med slaktningen av titusenvis av fugler for å begrense smittespredning. Foto: ARUNCHANDRA BOSE / AFP

– Det er gått ut varsel innen en radius på 10 km fra denne innsjøen. Det er ikke funnet fugleinfluensasymptomer hos fjærfe siden det ikke er fjørfegårder i dette området, sier han.

I den sørlige delstaten Kerala har så mange som 12000 ender mistet livet, ifølge myndighetene, og her er det planlagt masseslaktning.

– Det er dannet 19 grupper som skal ta seg av dette umiddelbart, opplyser K. Raju, delstatsminister for husdyrhold, ifølge CNN.

Rundt 17 000 fugler har så langt blitt avlivet og i noen distrikter har man også destruert egg.

Fugleinfluensa går vanligvis bare på fugler og i de tilfeller der den smitter over til mennesker skjer dette enten via direkte kontakt med fuglene eller via overflater som er infisert med spytt, nesesekret eller avføring fra syke fugler.

Det har under dette utbruddet så langt ikke vært rapportert om smitte til mennesker.

Symptomer på fugleinfluensa er vanligvis feber, hoste, sår hals og noen ganger lungebetennelse.

– Det er ingen grunn til panikk, sier den indiske ministeren for husdyrhold og fiskerier, Giriraj Singh, til kringkasteren Doordarshan.

– Vi gir også kompensasjon til bøndene for fuglene som må slaktes.