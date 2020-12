BEKYMRET: Ortopedioverlege Lars Korsnes er bekymret. Foto: CAROLINA BYRMO, AFTONBLADET

Frykter skiturisme gir økt press på svenske intensivplasser: − Noe helt annet enn hva vi er vant med

Hvert år flokker skiturister til vintersportssteder som Åre i Jämtland. Ortopedioverlege Lars Korsnes ved Östersunds sjukhus er bekymret for at skader i skibakken kan gi fulle intensivavdelinger.

Publisert: Nå nettopp

Sykehuset i Östersund tar imot skadede skiturister fra hele Jämtland og Härjedalen. Det byr på ny problematikk i et år hvor intensivplassene i stor grad fylles opp av coronapasienter.

– Vi er vant med at det er ganske høyt trykk når skisesongen åpner. I år hadde vi vært takknemlige om det var stillere, men det er det ikke så langt, forteller ortopedieoverlege Lars Korsnes ved sykehuset til VG.

Videre sier han at beredskapen sykehuset har for å ta hånd om kritisk skadede er under press på grunn av pandemien. Hans klare oppfordring er at folk holder seg hjemme, og ikke reiser til skiferiestedene med mindre de absolutt må.

– Masseturismen med bilturister til Åre, pluss skikjøring, er jo egentlig risikoaktiviteter. Nå må man forstå at situasjonen nå er noe helt annet enn vi er vant med.

Han presiserer ovenfor VG at dette er hans personlige mening, og at han ikke uttaler seg på vegne av sykehuset eller helseregionen.

SKITURISTER: Åre er en populær destinasjon for skitursiter. Foto: Jan Johannessen, VG

Begrenset beredskap

Östersunds sjukhus har ti intensivsengeplasser. Over halvparten av disse var lille julaften fylt av pasienter innlagt med covid-19. På grunn av pandemien, er beredskapen ved sykehuset derfor noe begrenset.

– Det har vært et jevnt trykk, men vi har klart å ta unna akuttpasientene, og de mer eller mindre alvorlige skadde som har kommet inn fra skibakkene så langt.

– Men hvis pandemien tiltar, samtidig som vi eksempelvis får en alvorlig trafikkulykke, har vi plutselig ingen plasser igjen, sier Korsnes med bekymring.

Han forteller at flere andre steder i landet allerede er i samme situasjon.

Åre står som et eksempel på en vintersportsby som også er populær blant norske skiturister. Selv om nordmenn ikke har anledning til å reise over grensen under coronapandemien, har dette likevel ikke stor påvirkning på trykket på Jämtlands sykehus.

– Selv om nordmenn er borte fra bakkene i år, har ikke det noe stort utslag på trykket hos oss. De transporteres vanligvis til St. Olavs på andre siden av grensen uansett, sier overlege Korsnes.

Dystre tall

Sverige er utvilsomt det nordiske landet som har blitt rammet aller hardest av coronapandemien. Flere enn 8000 svensker har mistet livet i pandemien, viser VGs oversikt.

Tallene for Sverige har ikke blitt oppdatert siden 22. desember, men svenske myndigheter opplyste da at til sammen 396.000 smittetilfeller hadde blitt påvist siden pandemiens begynnelse.

Den svenske regjeringen forbereder en egen pandemilov der de vil ha muligheten til å kunne stenge og begrense butikker, treningssentre og kollektivtrafikk.

Nå forsøker regjeringen å fremskynde loven, slik at den vedtatt tidligere enn planen. Den har tidligere blitt fremskyndet til behandling i mars.

En proposisjon skal legges frem for Riksdagen helgen etter nyttår, altså 4. januar. Dermed vil Riksdagen få mulighet til å debattere og gjøre et vedtak den 8. januar, og loven kan gjelde fra 15. januar, skrev Aftonbladet tidligere i uken.