UTE: Den amerikanske presidenten tok av seg ansiktsmasken da han kom tilbake til Det hvite hus mandag. Foto: Erin Scott, Reuters

Donald Trump tilbake i Det ovale kontor

Den amerikanske presidenten Donald Trump er tilbake i Det ovale kontor, hvor han briefes på coronakrisepakken og orkanen Delta.

Det opplyser hans kommunikasjonssjef Brian Morgenstern. At Trump er tilbake på kontoret skjer etter at han frem til mandag var innlagt på sykehus etter å ha blitt coronasmittet.

Tidligere onsdag uttalte legen hans Sean Conley at den amerikanske presidenten har vært symptomfri i et døgn. Trump har selv gjort et poeng av at han føler seg «fantastisk» og at han er i bedre form enn han var for 20 år siden.

Dette skjer en drøy uke før den neste debatten med Joe Biden.

– Jeg ser frem til å kunne debattere mot ham, men vi må følge svært strenge retningslinjer, sa Biden da han møtte pressen på flyplassen Hagerstown i Maryland tirsdag, før han fløy hjem til Wilmington i Delaware.

For bare en uke siden var det en selvsikker Trump som holdt massemøter med jublende tilhengere i Minnesota, Wisconsin og Pennsylvania, mens en forsiktig utfordrer Joe Biden holdt få og mindre møter med strenge forholdsregler mot koronaviruset.

PASSER PÅ: En soldat står utenfor Det hvite hus onsdag, hvor Trump nå er tilbake i arbeid. Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nå er det omvendt. Tirsdag var Biden først i den evige vippestaten Florida, og siden i Pennsylvania ved minnesmerket for borgerkrigen i Gettysburg, der han advarte mot mørke krefter som vil splitte landet mer enn noensinne siden borgerkrigen for over 150 år siden.

Onsdag møtes visepresident Mike Pence og visepresidentkandidat Kamala Harris til debatt i Salt Lake City. Det knytter seg stor spenning til denne debatten, spesielt siden både Trump og Biden er godt over 70 år gamle.

