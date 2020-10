UTEN MASKE: Senator Mike Lee testet nylig positivt på covid-19. Under høringen av Amy Barrett i Senatet mandag møtte han uten munnbind. Det har vekket reaksjoner. Foto: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Coronapositiv for ti dager siden – møtte i Senatet uten maske

Høringen av Amy Barrett i Senatet er i gang. Der møtte senator Mike Lee, som testet positivt for coronaviruset for ti dager siden, uten munnbind.

I fire dager skal den konservative dommeren, Amy Coney Barrett gjennom en høring i senatet, i forbindelse med at hun er president Donald Trumps nominerte til ny høyesterettsdommer.

Barrett ankom mandag med familien sin til den første høringsdagen i Senatet, og det er justiskomiteen ledet av Trump-allierte Lindsay Graham som avholder høringen.

Som følge av coronavirusutbruddet er det færre folk i publikum enn det som er vanlig ved slike høringer. Publikum bruker munnbind.

Testet positivt for ti dager siden

Noe av det som har vekket sterke reaksjoner etter høringens første timer, er at Utah-senator Mike Lee, som for ti dager siden testet positiv for covid-19, dukket opp uten maske.

Lee er en av de smittede i corona-utbruddet rundt USAs president Donald Trump. I forbindelse med feiringen av nominasjonen til nettopp Barrett, deltok Lee på en seremoni i Rosehagen i Det hvite hus. Der viste en video at han klemte flere personer, og testet kort tid etter positivt på viruset.

Smitten i Rosehagen: Slik spredde viruset seg

KLEMMER: Mike Lee, republikansk senator fra Utah, klemte flere personer lørdag for to uker siden.

Nektet å delta fysisk

Flere demokrater varslet i forkant av mandagens høring at de nektet å delta fysisk. Blant dem var senator Kamala Harris, Demokratenes visepresidentkandidat, som i likhet med flere av sine partifeller mener at smitteverntiltakene mot coronaviruset er for dårlige under høringen. Hun vil i stedet delta digitalt fra sitt kontor i Senatet.

Men Senatet skal på sin side ha forsikret om at alt er i sin skjønneste orden. De har meldt om at det er iverksatt flere smitteverntiltak enn loven krever.

Nektet å teste seg

Men demokratene har krevd at alle som skal være til stede i justiskomiteen, må testes på forhånd. Det har komiteens republikanske leder, senator Lindsay Graham, ikke gått med på.

Han uttalte i forkant av høringen at han ville følge nasjonale smittevernråd, og at testing av hver enkelt person ville være unødvendig.

Graham nektet også å teste seg i forkant av en debatt mot hans demokratiske motstander Jaime Harrison, for to dager siden i South Carolina. Denne ble derfor avlyst i siste liten, fordi Harrison uttrykte bekymring rundt Grahams møter med andre senatorer som nå har testet positivt på coronaviruset.

