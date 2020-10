Trump og Biden i debatt: − Vi fremstår som latterlige

WHITE PLAINS (VG) Den andre og siste debatten mellom president Donald Trump og tidligere visepresident Joe Biden var den rake motsetning av kaoset fra den første debatten. De to kandidatene opppførte seg i stor grad siviliserte.

Etter at det som skulle ha vært den andre debatten ble avlyst ble det bare med to debatter mellom de to presidentkandidatene.

Nattens debatt fra Nashville hadde noe endrede regler etter den første duellen mellom Donald Trump og Joe Biden endte i et kaos der kandidatene avbrøt hverandre og snakket i munnen på hverandre. Særlig presidenten fikk mye kritikk for dette.

Den uavhengige debattkommisjonen besluttet derfor at i den siste debatten skulle de to kandidatene få snakke i fred i to minutter hver som innledning til de seks temaene man skulle diskutere i de 90 minuttene det varte. Det ble løst ved at man skrudde av mikrofonen til den som ikke hadde ordet. Men straks de hadde fått snakket to minutter hver, ville de neste cirka elleve minuttene innenfor temaet som var oppe til debatt bli diskutert for åpne mikrofoner.

Nattens temaer var coronaviruset, rasespørsmålet i USA, klimaendringene, nasjonal sikkerhet, amerikanske familier og lederskap.

NBCs journalist Kristen Welker var moderator.

DUELL: Donald Trump og Joe Biden på debattscenen i Nashville. Foto: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Har blitt gratulert av statsoverhoder

Første tema var coronaviruset, og det var president Trump som fikk ordet først. Han ble spurt om hvordan han vil lede landet i neste faste av pandemien.

– Som du vet var det ventet at 2,2 millioner ville dø, startet han med å si, før han blant annet sa at en vaksine snart vil være klar, og fortsatte med at han man snart er over den verste kneiken.

– Jeg har blitt gratulert av mange statsoverhoder på grunn av hva vi har fått til, sa Trump.

Biden gikk på sin side til angrep på presidenten for å ikke ha noen fullstendig plan for hvordan bekjempe pandemien.

– Jeg vil sørge for at folk bruker masker, sa Biden blant annet, og viste til at Trump flere ganger har snakket ned verdien av å bruke masker.

– Måten presidenten har respondert på denne krisen har vært helt elendig.

MODERATOR: NBCs Hvite hus-journalist Kristen Welker ledet debatten. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Ingen avbrytelser

Trump mente at han hadde vist mer handling, mens Biden hele tiden hadde vært på etterskudd i sine uttalelser om pandemien.

– Han er langt bak oss, sa Trump.

– Han kom ut av sykehuset og sa at det er over snart. Kom igjen! Det finnes ikke en eneste forsker som mener dette er over snart, repliserte Biden, som siktet til at Trump selv ble coronasmittet.

Presidenten på sin side nekter for at han har sagt det er over snart, selv om han bare minutter i forveien sa at man snart er over den verste kneiken.

– Vi lærer å leve med dette, sa Trump.

– Han sier vi lærer å leve med det? Vi lærer å dø med det, svarte Biden, som mener Trump ikke har tatt ansvar for viruset.

– Jeg tar fullt ansvar for hva vi har gjort, men det er verken min eller Joe Bidens feil at Kina-viruset kom hit, mente Trump.

Den første sekvensen foregikk så godt som fullstendig uten at de to avbrøt hverandre, og var slik sett en sterk kontrast til hele den forrige debatten, som VGs USA-korrespondent beskrev slik:

– Ikke sagt noe til Putin

Det neste temaet var nasjonal sikkerhet og moderator Kirsten Welker startet med å spørre Biden hva han vil gjøre for å hindre at andre nasjoner forsøker påvirke amerikanske valg, slik man igjen har sett eksempler på at skjer i 2020.

– Jeg har gjort det klart at et hvert land som forsøker å påvirke våre valg vil betale en pris for det dersom jeg blir valgt. Så vidt jeg vet har ikke presidenten sagt et ord til Putin om dette. Jeg vet ikke hvorfor han er uvillig til å utfordre Putin, svarte han, blant annet.

Trump på sin side hevdet at ingen har vært hardere mot Russland enn ham. Han hevdet også at Biden har mottatt penger fra Russland.

– Og det gjør de sikkert fremdeles. Alle de pengene du og familien din har raket inn. Du skylder det amerikanske folket en unnskyldning, sa presidenten.

– Jeg har ikke tatt imot penger fra noen andre land noen gang, svarte Biden, som skiftet tema til at han har vist frem sine skattepapirer.

– Du har aldri gjort det. Hva er det du skjuler, spurte Biden.

Trump hevdet nok en gang at det var fordi han er under bokettersyn, noe som flere ganger er blitt påpekt at selv om det stemmer kunne han uansett vist hva han faktisk har betalt i skatt.

– Du har sagt dette i fire år. Bare vis oss, sa Biden.

– Ingenting var uetisk

Biden fikk deretter spørsmål om noen av hans sønn Hunters forretninger i Ukraina var uetiske.

– Ingenting var uetisk, sa Biden.

Presidenten fikk spørsmål om en artikkel i New York Times som hevder at han har hatt en hemmelig konto i Kina.

– Jeg har mange bankkontoer. De er alle offentlige og de er overalt. Jeg tenkte på å gjøre forretninger i Kina, men det ble ikke noe av. Jeg hadde en konto der, men jeg stengte den. Til og med før jeg stilte som presidentkandidat, sa Trump, som igjen hevdet at Biden-familien har tatt imot penger fra utlandet.

– Ikke sant, svarte Biden.

Trump ga seg ikke med dette, og fortsatte også si de samme tingene neste gang han fikk ordet. Biden, som så tydelig oppgitt ut, nektet igjen.

– Det er en grunn for at han tar opp alt dette tullet. Han vil ikke snakke om de tingene som betyr noe. Dette handler ikke om hans familie, eller min familie, men om DIN familie, sa Biden og henvente seg til seerne:

– Dersom du tjener mindre enn mindre enn en middelklassefamilie, så har dere store problemer akkurat nå.

– Han vil ha sosialisme

Moderator Kirsten Welker skiftet deretter tema til helsevern for amerikanske familier. Trump fikk ordet først og sa at han vil fjerne Obamacare og erstatte den med noe mye bedre.

Biden ønsker derimot å bygge videre på Obamacare.

– Ingen vil miste sin forsikring under min plan, sa Biden, som også påpekte at presidenten gjentatte ganger har sagt at han vil komme opp med en bedre plan for helsevern, men at han ennå ikke har sagt hva den planen skal inneholde.

Han mener titalls millioner amerikanere vil miste sin helseforsikring dersom Obamacare blir fjernet.

– Han vil ha sosialisme, mente Trump, som sammenlignet Biden med blant andre Bernie Sanders.

Biden på sin side sa at alt han vil er at folk skal ha råd til helsehjelp, og ga uttrykk for at han ikke stod for samme politikk som folk som Sanders.

– Det var derfor jeg vant nominasjonen, sa Biden.

TIDLIGERE VISEPRESIDENT: Joe Biden var i mange år senator fra delstaten Delaware, før han ble visepresident under Barack Obama fra 2009 til 2017. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Åtte millioner flere fattige

Det neste temaet var at millioner har mistet jobbene sine de siste månedene og åtte millioner flere amerikanere har endt i fattigdom.

– Fordi Nancy Pelosi ikke vil godta det, fordi hun ønsker seg i stedet noen seirer 3. november.

Biden fikk spørsmål om hvorfor han som presidentkandidat for Demokratene ikke har gjort mer for å få sine partifeller til å vedta en kriseplan med økonomisk støtte til de som nå sliter økonomisk.

– Jeg har gjort det. De vedtok en plan i sommer. Men den har bare blitt liggende, sa Biden, som viste til at Representantenes hus, kammeret i Kongressen som har demokratisk flertall, vedtok en redningspakke som flertallsleder, republikaneren Mitch McConnell, i det andre kammeret, Senatet, ikke har tatt opp til avstemning.

PRESIDENT: Donald J. Trump er USAs 45. president. Foto: MIKE SEGAR / REUTERS

– Vi fremstår som latterlige

Det neste temaet var innvandring. Nylig ble det kjent at over 500 barn fremdeles ikke er blitt gjenforent med sine foreldre etter at myndighetene splittet

– Barn blir brakt her av mye dårlige folk som har brukt dem til å komme inn i landet. Vi har en sterkere grense nå enn noen gang.

– Har du noen plan for å gjenforene barna med foreldrene? spurte moderatoren.

– Ja, vi jobber med det. Vi jobber veldig hardt, svarte Trump.

– De kom med foreldrene sine. Ikke med «coyoter» (uttrykk for folk som smugler folk over grensene journ.anm.). Vi fremstår som latterlige, sier Biden, som mener dette er kriminelt.

Trump mente på sin side at Biden i sin tid som visepresident ikke hadde levert på lovnadene om en immigrasjonsreform.

– Så hvorfor skal velgerne stole på at du kan få gjort det nå, sa Trump.

Publisert: 23.10.20 kl. 02:57 Oppdatert: 23.10.20 kl. 04:11