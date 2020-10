Trump og Biden i debatt: − Måten presidenten har respondert på denne krisen har vært helt elendig

WHITE PLAINS (VG) Den andre og siste debatten mellom president Donald Trump og tidligere visepresident Joe Biden gikk for seg med delvis stengte mikrofoner.

Oppdatert nå nettopp

Etter at det som skulle ha vært den andre debatten ble avlyst ble det bare med to debatter mellom de to presidentkandidatene.

Nattens debatt fra Nashville hadde noe endrede regler etter den første duellen mellom Donald Trump og Joe Biden endte i et kaos der kandidatene avbrøt hverandre og snakket i munnen på hverandre. Særlig presidenten fikk mye kritikk for dette.

Den uavhengige debattkommisjonen besluttet derfor at i den siste debatten skulle de to kandidatene få snakke i fred i to minutter hver som innledning til de seks temaene man skulle diskutere i de 90 minuttene det varte. Det ble løst ved at man skrudde av mikrofonen til den som ikke hadde ordet. Men straks de hadde fått snakket to minutter hver, ville de neste cirka elleve minuttene innenfor temaet som var oppe til debatt bli diskutert for åpne mikrofoner.

Nattens temaer var coronaviruset, rasespørsmålet i USA, klimaendringene, nasjonal sikkerhet, amerikanske familier og lederskap.

NBCs journalist Kristen Welker var moderator.

NB! VG følger debatten, og oppdaterer denne artikklen underveis. Fra klokken 06.30 norsk tid kan du følge VGTVs studiosending hvor debatten vil bli oppsummert både fra Norge og USA.

DUELL: Donald Trump og Joe Biden på debattscenen i Nashville. Foto: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Har blitt gratulert av statsoverhoder

Første tema var coronaviruset, og det var president Trump som fikk ordet først. Han ble spurt om hvordan han vil lede landet i neste faste av pandemien.

– Som du vet var det ventet at 2,2 millioner ville dø, startet han med å si, før han blant annet sa at en vaksine snart vil være klar, og fortsatte med at han man snart er over den verste kneiken.

– Jeg har blitt gratulert av mange statsoverhoder på grunn av hva vi har fått til, sa Trump.

Biden gikk på sin side til angrep på presidenten for å ikke ha noen fullstendig plan for hvordan bekjempe pandemien.

– Jeg vil sørge for at folk bruker masker, sa Biden blant annet, og viste til at Trump flere ganger har snakket ned verdien av å bruke masker.

– Måten presidenten har respondert på denne krisen har vært helt elendig.

MODERATOR: NBCs Hvite hus-journalist Kristen Welker ledet debatten. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Trump mente at han hadde vist mer handling, mens Biden hele tiden hadde vært på etterskudd i sine uttalelser om pandemien.

– Han er langt bak oss, sa Trump.

– Han kom ut av sykehuset og sa at det er over snart. Kom igjen! Det finnes ikke en eneste forsker som mener dette er over snart, repliserte Biden, som siktet til at Trump selv ble coronasmittet.

Presidenten på sin side nekter for at han har sagt det er over snart, selv om han bare minutter i forveien sa at man snart er over den verste kneiken.

– Vi lærer å leve med dette, sa Trump.

– Han sier vi lærer å leve med det? Vi lærer å dø med det, svarte Biden, som mener Trump ikke har tatt ansvar for viruset.

– Jeg tar fullt ansvar for hva vi har gjort, men det er verken min eller Joe Bidens feil at Kina-viruset kom hit, mente Trump.

Den første sekvensen foregikk fullstendig uten at de to avbrøt hverandre, og var slik sett en sterk kontrast til hele den forrige debatten, som VGs USA-korrespondent beskrev slik:

Publisert: 23.10.20 kl. 02:57 Oppdatert: 23.10.20 kl. 03:19