Datteren til George Floyd før straffeutmåling: − Jeg savner deg

Gianna Floyd (7) kom med en rørende video-uttalelse like før straffeutmålingen falt mot den tidligere politimannen Derek Chauvin, som er dømt for drapet på faren.

Av Ingri Bergo og NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg savner ham hele tiden, sier syvåringen i en video like før dommen faller fredag.

Da hun blir spurt om hva hun ville sagt hvis hun kunne si én ting til faren, svarte hun:

– Det ville vært jeg savner deg og jeg elsker deg.

Den tidligere politimannen Derek Chauvin får straffeutmålingen fredag.

Afroamerikanske George Floyd døde mens Chauvin presset kneet sitt mot halsen og nakken hans i over 9 minutter under en pågripelse i Minneapolis 25. mai i fjor. Floyd var mistenkt for å ha brukt en falsk dollarseddel.

I april i år ble Chauvin kjent skyldig på alle tiltalepunkter, hvorav den mest alvorlige er forsettlig drap.

Påtalemyndigheten la ned påstand om 30 års fengsel, mens strafferammen for de tre lovbruddene er henholdsvis 45, 25 og 10 års fengsel.

Nevøen til Floyd, Brandon Williams, vitnet også i retten før dommen falt. Han ba om at Chauvin idømmes den strengeste straffen.

– Chauvin drepte George, ikke bare drepte han George, men han viste også en total mangel på hensyn til menneskeliv, sier nevøen.

– Dere så det, jeg så det. Og millioner av folk over hele landet og verden over så denne hatefulle handlingen.

DØMT: Derek Chauvin. Foto: Pool Court TV

I rettsdokumenter omtales Chauvins handling som «ondsinnet» og et «forferdelig misbruk» av stillingen som politimann.

Dommer Peter Cahill har slått fast at det er flere straffeskjerpende forhold i saken, deriblant at Chauvin ikke fjernet kneet selv om Floyd flere ganger sa at han ikke fikk puste.

I alt fire politibetjenter deltok i pågripelsen, og alle fire har fått sparken og blitt tiltalt. Rettssaken mot de tre andre blir gjennomført senere.

Da Chauvin ble kjent skyldig i april, ble avgjørelsen feiret av mange amerikanere som kjemper mot rasisme og politivold.

Floyd er hverken den første eller siste svarte amerikaneren som er blitt drept som følge av brutal maktbruk fra politiets side etter at de er stanset etter mistanke om mindre lovbrudd.

Men ettersom Floyds dødskamp ble filmet av da 17 år gamle Darnella Frazier, og videosnutten delt i sosiale medier, førte hendelsen til masseprotester ikke bare i amerikanske byer, men også i andre deler av verden.

Frazier har senere fått Pulitzerprisen for videoen.

– Det endret meg. Det endret hvordan jeg ser livet. Det fikk meg til å forstå hvor farlig det er å være svart i USA, skrev Frazier på Facebook på årsdagen for Floyds død.

Som følge av masseprotestene har Black Lifes Matter-bevegelsen blitt kjent over hele verden, og ordene til Floyd, «I can't breathe», er blitt et slagord mot rasisme og politivold.