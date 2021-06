Har hørt mulig banking fra ruinene

Redningsmannskapene leter natt til fredag lokal tid etter overlevende i de sammenraste bygningsmassene i Surfside i Florida. Fortsatt er 99 mennesker savnet.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Status fredag morgen norsk tid er minst tre døde og 99 savnede etter at store deler av bygningen Champlain Towers South i 8777 Collins Avenue raste sammen natt til torsdag lokal tid.

Rundt 55 av bygningens 136 enheter kollapset, ifølge brannvesenet.

Lokale myndigheter venter at dødstallet vil stige. Det er fremdeles uklart akkurat hvor mange som befant seg i leilighetskomplekset da bygningen kollapset. 102 personer er gjort rede for.

Leter med sonar

Miami-Dade Fire Rescue-sjef Raide Jadallah sa på en pressekonferanse torsdag kveld at brannmannskapene har jobbet seg gjennom de sammenraste bygningsmassen og plassert ut sonar-utstyr for å forsøke å lokalisere overlevende. Han sier de ikke har hørt stemmer fra ruinene, men «mulig banking».

LETER: En redningsarbeider med hund søler etter overlevende torsdag. Foto: David Santiago / Miami Herald

– Denne metoden er langsom og metodisk. Hver gang ruinene beveger seg, får vi ekstra bygningsmasse som beveger seg mot oss, sier Jadallah.

Torsdag opplyste de lokale myndigheten at det også ble søkt med hunder.

Mange fra andre land

Ifølge Florida-senator Marco Rubio er en stor andel av beboerne i bygningen utlendinger.

Paraguays utenriksdepartement har opplyst at seks av deres borgere befant seg i bygningen og fremdeles er savnet – blant dem søsteren til landets førstedame og hennes familie.

LETER: Redningsarbeidet pågår i Surfside. Her sent torsdag kveld. Foto: Gerald Herbert / AP

Argentinas Miami-konsulat opplyser at ni av deres borgere er savnet, Venezuelas USA-ambassadør har bekreftet at de har fire savnede og Uruguay melder om tre statsborgere som er berørt. Colombias utenriksdepartement melder at de har seks av sine borgere i bygningen og prøver å få klarhet i om de befant seg der da den kollapset, ifølge ABC News.

Times of Israel melder at 20 jøder, flere av dem med israelsk statsborgerskap, skal være savnet etter bygningskollapsen. Flere lokale medier har meldt at det er et stort jødisk samfunn i Surfside.

Prøver å få oversikt

ABC skriver at en ansatt i Miami-Dade County opplyser at beboerne i bygningen er en blanding av folk som bor der fast, sesongbeboere, folk som leier og folk som bare er på kortvarig besøk. Derfor må myndighetene lene seg på informasjon fra naboer for å prøve å få oversikt.

45 mennesker at fått medisinsk tilsyn på stedet. Minst fem er sendt til sykehus, hvorav to med kritiske skader, ifølge ABC.

ØDELEGGELSER: Surfside-ordføreren har kalt hendelsen «En fryktelig katastrofe» og det er erklært unntakstilstand i Miami-Dade. Foto: MARCO BELLO / REUTERS

Så langt er ikke årsaken til kollapsen kjent. Flere lokale medier har meldt at den 40 år gamle bygningen var i gang med renovering på taket i forkant av ny påkrevd ny sertifisering, men det vites ikke om det er noen sammenheng.

En beboer skal ha fortalt om høye knirkelyser natten før bygningen raste sammen.

Hevder bygningen sank

CBS har snakket med en professor ved avdelingen Earth and Environment ved Florida International University, Shimon Wdowinski, som har studert landsenkning i Surfside, og spesifikt Champlain Towers South, basert på data fra 1993 til 1999.

– Vi så landsenkning i den spesifikke bygningen i Surfside, og det var uvanlig, for vi ventet ikke å se det der, sier han.

Det skal være uventet fordi området har mye kalkstein som gir støtte.

Wdowinski skrev i sin rapport at bygningen er reist på drenerte våtmarker og sank med 2 millimeter i året over tre tiår. Ifølge CBS skrev han at dette kunne påvirke konstruksjonen.

Champlain Towers South Condo Association har ansvaret for vedlikehold på bygningen. Deres advokat Ken Direktor sier til CBS at det ikke var noen ting som tydet på at dette kunne skje. Han bekrefter at ingeniører var i gang med sertifiseringsprosessen.