forrige











fullskjerm neste MILITÆRT KJØRETØY: En pansret vogn i Yangon søndag.

Ambassadører ber Myanmar avstå fra vold: − Verden følger med

Søndag skal enda flere militære styrker ha blitt forflyttet til Myanmars hovedstad Yangon, for å stagge demonstrasjonene i byen. USA advarer sine borgere i landet, og ber dem om å søke tilflukt.

Publisert: Nå nettopp

Ambassadører for flere land – også Norge – skal ifølge Reuters ha bedt den burmesiske militære ledelsen om å «avstå fra vold» etter at sikkerhetsstyrker søndag har åpnet ild mot demonstranter.

Fem journalister skal ha blitt pågrepet i byen Myitkyina, nord i landet. Det melder The 74 Media, hvor to av de pågrepne reporterne jobber.

Oppfordringen kommer i form av en felles uttalelse, signert av ambassadørene fra blant annet EU, USA, Storbritannia, Canada, Frankrike, Italia, Spania og Norge har undertegnet. og ytterligere seks land, melder Reuters.

– Vi støtter Myanmars folk i deres søken etter demokrati, frihet, fred og velstand. Verden følger med, heter det i uttalelsen.

Store demonstrasjoner har preget byer over hele Myanmar, i etterkant av militærkuppet i landet tidligere i februar. Da ble den demokratisk valgte statslederen Aung San Suu Kyi avsatt.

Tusenvis har så langt blitt pågrepet i demonstrasjonene.

Bes om å søke tilflukt

Den amerikanske ambassaden i Myanmar har søndag bedt amerikanske statsborgere som oppholder seg i landet om å søke tilflukt der de oppholder seg. Bakgrunn for dette er meldinger om stor militær aktivitet i landets hovedstad Yangon.

Søndag er det observert et stort antall militære kjøretøy i byens gater. Det er snakk om både utrustede politibiler og militære stridsvogner. Dette bekreftes i bildemateriale sendt ut av nyhetsbyrået EPA samme dag.

Reuters melder søndag ettermiddag at burmesiske sikkerhetsstyrker har skutt mot demonstranter ved en kraftstasjon nord i landet, for å spre demonstrantene. Det er uklart om det ble skutt med skarpt eller med gummikuler.

Det var ved en kraftstasjon i ned nordlige provinsen Kachin at militæret skal ha skutt på demonstranter.

Angivelig skal lokalbefolkningen ha fryktet at militæret ville kutte strømmen for hele regionen, melder Reuters. Den anspente situasjonen førte til konfrontasjon mellom militære og demonstrantene.

Stenger nettet

Videre er det blitt varslet at internettilgangen i landet har blitt kuttet. Fire store telekommunikasjonsfirmaer – deriblant norske Telenor – opererer i Myanmar. Nettilgang var utilgjengelig gjennom alle disse fire tidlig mandag morgen lokal tid.

– Vi er dypt bekymret for denne utviklingen og forstår hvilke konsekvenser dette har for lokal- og verdenssamfunnets mulighet til å få informasjon, skriver selskapet, som også beklager sterkt at listen over direktiver ikke lenger vil bli oppdatert, skriver Telenor i en uttalelse.

Dette er tredje gang på to uker at nettet blir gjort utilgjengelig for Myanmars befolkning som følge av demonstrasjonene. Det var på forhånd blitt varslet fra offisielt hold at tilgangen ville kuttes.