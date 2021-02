ETTERFORSKES: Donald Trump etterforskes både av distriktsadvokaten på Manhattan, justisministeren i delstaten New York og påtalemyndighetene i Fulton County i Georgia. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Dette betyr Trumps skatteavslag i Høyesterett

Nå er det ingen vei tilbake: Etterforskerne i Manhattan får tilgang til Donald Trumps skatteligninger for åtte år.

Publisert: Nå nettopp

USAs høyesterett beordret mandag at skatteligningene til tidligere president Donald Trump for årene 2011 til 2018 skal overleveres til Manhattans distriktsadvokat, Cyrus R. Vance.

Trump har lenge nektet å offentliggjøre disse dokumentene. Han tapte i oktober i en lavere domstol, men anket til Høyesterett, som mandag altså avslo ankeforespørselen.

– Arbeidet fortsetter, sier Vance ifølge The New York Times.

I forrige uke ble det for øvrig kjent at Vance har hentet inn forsterkninger, i form av mafiaeksperten Mark Pomerantz (mer om dette senere i artikkelen).

ETTERFORSKER TRUMP Cy Vance er distriktsadvokat på Manhattan i New York City. Foto: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cohen vitnet mot Trump

Nå må Trumps regnskapsfirma, Mazars USA, gi dokumentene til Vance. Manhattans distriktsadvokat vil dermed kunne bruke disse dokumentene i sin etterforskning av Trump.

Hvis han finner noe ureglementert der, kan han legge frem dette for storjuryen.

– Vi advokater sier alltid: Dokumentene kan ikke lyve. Hvis etterforskerne finner svindel eller kriminell aktivitet, og det er dokumenter som kan underbygge dette, har de en solid sak, sa Berit Berger ved Colombia Law School til VG i fjor høst.

Vance har i rettsdokumenter skrevet at hans kontor ønsker å etterforske Trump for skattebedrageri på bakgrunn av nyhetsoppslag og vitnemål.

Trumps tidligere advokat Michael Cohen sa under ed i Kongressen i februar 2019 at Trump blåste opp verdiene sine når han ønsket banklån og skrumpet dem når han skulle betale skatt.

VITNET MOT TRUMP: Michael Cohen (i bakgrunnen) fortalte om Trumps aktiviteter i en høring i Kongressen i februar 2019. Foto: Jonathan Ernst / X90178

Startet med hysjpengene

Ifølge The New York Times oppsto etterforskningen til Vance delvis som en undersøkelse av hysjpengene som ble betalt til Stormy Daniels og Karen McDougal for at de ikke skulle snakke offentlig om sine angivelige forhold til Trump.

I juli i fjor avfeide Høyesterett Trumps argumentasjon om at en sittende president ikke kan etterforskes.

I motsetning til alle andre amerikanske presidenter i moderne tid, har Trump hele tiden nektet å offentliggjøre sine selvangivelser.

The New York Times avslørte for noen måneder siden at Trump kun betalte 750 dollar i skatt det året han ble president, samt at han må ut med flere hundre millioner dollar de neste årene.

Mafiaadvokat hentet inn

Det er imidlertid ingenting som tilsier at skatteligningene nå blir offentliggjort. Høyesteretts beslutning gir Vance tilgang til dokumentene, og han kan legge dem frem for storjuryen som vurderer saken mot Trump, men storjuryer opererer i henhold til lover om hemmelighold.

Det er storjuryen som avgjør hvorvidt Vance har sterke nok beviser til å starte en straffesak mot Trump.

Til å hjelpe seg med etterforskningen av Trump, hentet Vance nylig inn «mafiaadvokaten» Mark Pomerantz.

Pomerantz har tidligere jobbet for påtalemyndighetene, med organisert kriminalitet, bedrageri og børssvindler som spesialfelt, og er kjent for å ha kjørt saken mot mafiabossen John A. Gotti, som var sjef for Gambino-familien.

les også Etterforskningene mot Trump: – Han er ikke beskyttet av loven

Flere vitneavhør er gjort

Pomerantz var involvert i saken som ifølge The New York Times «rettslig definerte begrepet racketeering», som forsvarer for Anthony Indelicato. «Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act» (RICO) ble innført for å få bukt med mafiavirksomhet i USA.

Med Pomerantz på plass i etterforskningsteamet, sikres også kontinuitet i etterforskningen dersom Vance ikke fortsetter som distriktsadvokat etter valget senere i år.

Det er uvisst hvor lang tid etterforskningen av Trump vil ta.

Vances kontor har allerede gjennomført en rekke vitneavhør, blant annet med ansatte i Deutsche Bank og Ladder Capital, hvor Trump har lån, samt forsikringsselskapet Aon.

Som VG skrev tidligere i februar, måtte Trumps bankforbindelse i Deutsche Bank slutte i jobben etter at en intern etterforskning avdekket at hun bedrev skjult business med en av bankens kunder, hvor Jared Kushner er eller var en av aksjeeierne. Rosemary Vrablic er nå innrapportert til banktilsynet.

les også Hva nå, Trump?

Avviste også Stormy Daniels

Selv om avgjørelsen i høyesterett er et nederlag for den avgåtte presidenten, fikk Trump også en seier der mandag. Høyesterett avviste nemlig pornoskuespilleren Stormy Daniels forsøk på å gjenoppta sitt søksmål for ærekrenkelser.

Daniels hevder selv at hun var den nylig avgåtte presidentens elskerinne i 2006, og har beskrevet grafisk det hun omtaler som «de verste 90 sekundene» av sitt liv: kvelden hun hadde samleie med Trump.

– Min kamp er bare i startfasen. Folk er svært opprørte, og kommer bare til å bli mer forbannet på meg, sa hun i en podkast i starten av februar, i samtale med Trumps tidligere advokat Michael Cohen.

Hun viste da til rettsprosessene som har vært på vent frem til Trump gikk av som president, og som nå altså har blitt avvist. Den avgåtte presidenten nekter for affæren, og har selv saksøkt Daniels for ærekrenkelser.

Trump etterforskes også i delstaten Georgia, for den mye omtalte telefonsamtalen med valgsjef Brad Raffensperger, samt av justisminister Letitia James i delstaten New York.