HISSIG: President Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan vant første dragkamp med Biden

Tyrkia raste da USA betvilte hvordan 13 tyrkiske krigsfanger ble drept. Men etter å ha kalt den amerikanske ambassadøren inn på teppet, kom reaksjonen president Erdogan ventet på.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Under Tyrkias pågående aksjon mot den terrorstemplede PKK-geriljaen, meldte den tyrkiske forsvarsministeren Hulusi Akar søndag at 13 tyrkiske krigsfanger ble likvidert av den kurdiske geriljaen.

Ifølge Tyrkia var ofrene regjeringssoldater og politifolk som ble holdt fanget av PKK i en hule i Nord-Irak, som ble skutt i hodet da tyrkiske regjeringsstyrker nærmet seg, noe som også skal ha blitt bekreftet av to PKK-soldater som ble tatt til fange.

PKKs ledelse benekter det hele og hevder at fangene ble drept da de havnet i kryssild, melder NTB.

Rasende Erdogan

Det amerikanske utenriksdepartementet fordømte drapene på kraftig vis, men la inn et forbehold om at det ikke var bekreftet at PKK sto bak drapene.

USA har i likhet med Tyrkia satt PKK-geriljaen på sin liste over terroristorganisasjoner, men har samarbeidet tett med den kurdiske YPG-militsen i Syria, som står PKK nær.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan kalte USAs reaksjon for skammelig, under en rasende tale til sitt eget parti, gjengitt i den tyrkiske avisen Hürriyet.

– Dere sier at dere ikke støtter terrorister, når dere i realiteten står sammen med dem. Blodet til de uskyldige martyrene i Nord-Irak er på hendene til alle som forsvarer, støtter og sympatiserer med PKK, sa Erdogan.

SKULLE LÆRES OPP: USAs president Joe Biden. Foto: Evan Vucci / AP

– Mot oss eller med oss

Erdogan lovet å ringe til USA-president Joe Biden for å «lære ham opp om PKK», og gikk ut med et ultimatum til Tyrkias NATO-allierte:

– Etter dette finnes to valg. Enten handler dere helhjertet med Tyrkia, eller vær en partner med mordere, sa Erdogan.

Tyrkisk UD kalte mandag den amerikanske ambassadøren David Satterfield inn på teppet for «på sterkest mulig vis» å gi uttrykk for sin misnøye med amerikanernes håndtering av saken.

Kort tid etter ringte USAs utenriksminister Antony Blinken sin tyrkiske kollega og understreket at amerikanerne fester lit til Tyrkias versjon.

– Utenriksministeren kondolerte og bekreftet at PKK-terrorister hadde ansvaret, opplyser Blinkens talsmann Ned Price.

MÅTTE BEKLAGE: USAs utenriksminister Antony Blinken Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Kurdisk parti straffes

Tyrkias innenriksdepartement opplyste mandag at de har pågrepet 718 mennesker, blant dem lederne av det prokurdiske partiet HDP, i en koordinert aksjon, melder Reuters.

HDP er Tyrkias nest største parti, men nekter å ha bånd til PKK. Partiet stiller i likhet med USA spørsmål ved Tyrkias versjon av hvordan de 13 fangene ble drept i Nord-Irak.

Omer Faruk Gergerlioglu, folkevalgt for HDP, sier at Erdogan-regjeringen ikke ville forhandle om løslatelse for fangene, siden de ikke ønsker noen fredelig løsning på den flere tiår lange konflikten med PKK.

De øvrige opposisjonspartiene angriper regjeringen med en annen grunn – de mener Erdogan brukte for lang tid på å gi grønt lys til forsøket på å redde fangene, og at det er grunnen til at det mislyktes.

PS: Det tyrkiske forsvaret opplyser at 48 PKK-medlemmer, deriblant tre ledere, mistet livet i det tyrkiske angrepet.