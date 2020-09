HÅRETE MÅL: Finansmannen Anthony Scaramucci jobber for å omvende tre-fire prosent av Trumps kjernevelgere. Her fra da VG møtte ham på Manhattan desember 2017. Foto: Thomas Nilsson / VG

Scaramucci til VG: Derfor vendte jeg meg mot Trump

Han ble kjent som kommunikasjonssjefen som fikk sparken av Trump etter elleve dager. Nå jobber han for at Trump skal tape valget. Til VG forklarer Anthony Scaramucci (56) hvorfor han snudde.

– Trump har gjort mer til å bidra til fiendtlighet og splittelse enn noen siden 1945.

Det sier mannen som i august 2017 var president Donald Trumps kommunikasjonssjef. I elleve dager holdt Anthony «Mooch» Scaramucci i jobben, før han fikk sparken etter å ha skjelt ut kollegene sine på mest vulgære vis til en journalist – som tok opptak av hele samtalen og delte det med verden.

– Da jeg fikk sparken, sa jeg til Trump: «Du har gjort meg like kjent som Melania og Ivanka, men jeg trengte ikke å ligge med deg eller være datteren din. Og jeg skal utnytte det så godt jeg kan», sier Scaramucci under et videomøte med norske journalister.

Nå tyder alt på at den godlynte trusselen er blitt ramme alvor for den styrtrike finansmannen.

FRITTALENDE: Scaramucci svarte på spørsmålene til norske journalister fra sitt hjemmekontor denne uken. Han er kjent for å snakke svært fritt og friskt. Foto: Ingeborg Huse Amundsen/VG

Republikansk opprør mot Trump

Sist gang VG snakket med Scaramucci, få måneder etter oppsigelsen, sa han at han og Trump fortsatt var gode venner og at han «elsket presidenten».

Nå har pipen fått en helt annen tone. Scaramucci er blitt en del av en ny republikansk kampanje som prøver å forhindre at Trump blir gjenvalgt.

«En oransje gærning»

Wall Street-bankmannen Scaramucci donerer penger til flere av disse initiativene. Har allerede terget på seg sin gamle sjef.

– Den oransje gærningen er sint på meg. Personlig bryr jeg meg ikke.

Han beskriver Trump som en «knusekule som prøver å forrykke hele maktfordelingsprinsippet», og mener presidenten er direkte skadelig for samfunnet. Derfor skyr han ingen midler i sitt forsøk på å sabotere valget for Trump.

– Jeg bryr meg ikke om at han er president: Jeg går løs på ham så hardt jeg kan, sier Scaramucci.

Sammen med en rekke andre republikanere har Scaramucci dannet Repair 45 (The Republican Political Alliance for Integrity and Reform). Blant dem er Olivia Troye, tidligere rådgiver for visepresident Mike Pence og en del av coronastaben på Det hvite hus.

Det republikanske opprøret mot Trump ser ut til å øke. Det dukker stadig vekk opp nye profilerte navn og kampanjer som jobber for å felle Trump. De vil heller ha demokraten Joe Biden enn sitt eget partis presidentkandidat. Blant dem er Republican Voters Against Trump, Ohio-baserte Operation Grant, og kanskje mest kjent; The Lincoln Project, der blant annet John McCains tidligere kampanjesjef er med.

Dråpen som fikk ham til å snu

– Sist VG snakket med deg, sa du at du elsket Donald Trump. Hvorfor tok det så lang tid før du endret mening, og hva var vendepunktet?

– Jeg ble sparket fra Det hvite hus. I to år etterpå prøvde jeg å være støttende overfor presidenten under intervjuer. Men da han separerte mødrene fra barna sine på grensen, fordømte jeg det. Da han fornektet amerikansk etterretning overfor den russiske presidenten i Helsinki, fordømte jeg det. Da han gikk løs på pressen, forsvarte jeg ytringsfriheten, svarer Scaramucci på VGs spørsmål.

– Jeg prøvde å være lojal mot presidenten, men han fortsatte å gjøre alt dette tullet. Og du spør hva vendepunktet var for meg: Det var «The Squad», fortsetter han.

THE SQUAD: Rashida Tlaib (f.v.), Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, og Ayanna Pressley fra Det demokratiske partiet kalles «The Squad». Foto: J. Scott Applewhite / TT NYHETSBYRÅN

Han viser til det demokratiske firkløveret Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) fra New York, Ilhan Omar fra Minnesota, Ayanna Pressley fra Massachusetts og Rashida Tlaib fra Michigan – som alle er venstreorienterte kvinner med flerkulturell bakgrunn.

– Presidenten ba dem om å dra tilbake til landene de opprinnelig kom fra. Tre av dem er født i USA, en er blitt statsborger, og alle fire er demokratisk valgt inn i Kongressen. Det var den siste dråpen for meg, sier Scaramucci.

Som en konservativ republikaner står han langt fra «The Squad» politisk, sier han, men angrepet mot dem føltes likevel personlig for Scaramucci, som er halvt italiensk.

– Han ba indirekte min italienske bestemor om å reise hjem til landet hun kom fra. Det er amerikansk rasisme. Jeg kunne ikke til å fornekte hele min livshistorie og personlige integritet for å støtte «this son of a bitch», svarer han på VGs spørsmål.

Det ble starten på en pågående Twitter-krig mellom Trump og hans eks-rådgiver, og sådde frøet til den republikanske svertekampanjen Repair 45.

HAR EN BESKJED TIL NORGE: Scaramucci ber Nobelkomiteen ringe ham for råd, etter at Trump er blitt nominert til fredsprisen. – Vi har allerede gjort skamme på vårt folk ved å velge ham til president. Pass på at dere ikke gjør det samme ved å gi den dusten fredsprisen, sier han. Foto: Christopher Katsarov / The Canadian Press

Strategien: Å kapre Trumps kjernevelgere

– Hvis du vil slå Trump i en tid med så mye desinformasjon, må du ta fra ham tre-fire prosent av kjernevelgerne. Da er det over for ham. Det er dette jeg jobber for å oppnå, forklarer Scaramucci.

Eks-kommunikasjonsrådgiveren sier han tror at det republikanske opprøret kan skade Trump betydelig og ødelegge «trumpismen».

– Vi må ta ham nå, før han vinner igjen. Vi har 45 dager. Han er en av de mest destruktive kreftene i USA noensinne. For å ta ham, må vi nå alle de menneskene jeg vokste opp med på Long Island, og vi må nå arbeiderklassen og dem i vippestatene.

Scaramuccis karakteristikker av Trump er nådeløse: Han beskriver en president som bare bryr seg om seg selv, som ikke tror på det han selv sier og bare driver skuespill, som er påfallende usikker, som ikke er i stand til å innrømme feil, og som ikke har noen sans for humor.

På spørsmål om han tror Trump vil nekte å godta et eventuelt valgnederlag, slik det blir spekulert i, svarer Scaramucci:

– Trump-familien respekterer ingen regler. De bryter aktivt alle regler.

