Ny brann i Beirut

Det har brutt ut brann i Beiruts havneområde, en drøy måned etter den fatale brannen som tok livet av minst 190 mennesker.

Store røykskyer ligger over havneområdet i Beirut, etter at det oppsto brann i den libanesiske hovedstaden ved 12-tiden torsdag ettermiddag.

Det er bare litt over en måned siden en storbrann i Beirut tok livet av minst 190 mennesker og gjorde rundt 300.000 av byens innbyggere husløse.

Det er ennå ikke kjent hva som er årsaken til brannen.

Panikk

– Folk har panikk nå. For størrelsen på brannen, frykten for at den er ukontrollert og at den kan lede til noe verre. Dette er den andre brannen på bare et par dager, sier journalist Kareem Chehayeb i Beirut til VG.

Chehayeb sier det sirkulerer mange bilder og videoer av brannen og tykke røyktepper på sosiale medier nå.

