Brann i Beiruts havn

Det har brutt ut brann i Beiruts havneområde, en drøy måned etter den fatale eksplosjonen og de påfølgende brannene som tok livet av minst 190 mennesker.

Store røykskyer ligger over havneområdet i Beirut, etter at det oppsto brann i den libanesiske hovedstaden ved 12-tiden torsdag ettermiddag.

Det er bare litt over en måned siden en eksplosjon i Beirut tok livet av minst 190 mennesker og gjorde rundt 300.000 av byens innbyggere husløse.

Den libanesiske hæren har tvitret at årsaken til brannen torsdag er at det tok fyr i et lager med dekk og olje.

« Det brøt ut i et lager med oljer og dekk i det tollfrie markedet i Beirut Port. Brannslukkingsoperasjonene har startet og helikoptre vil delta», skriver de på sin twitterkonto.

Panikk

Leder for Libanons Røde Kors sier at det ikke er fare for eksplosjoner etter brannen. Ifølge han er det heller ingen skadde, men noen tilfeller av av folk som har fått pustevansker, melder Reuters.

– Folk har panikk nå. Panikk for størrelsen på brannen, frykten for at den er ukontrollert, og at den kan lede til noe verre. Dette er den andre brannen på bare et par dager, sier journalist Kareem Chehayeb i Beirut til VG.

Chehayeb sier det sirkulerer mange bilder og videoer av brannen og tykke røyktepper på sosiale medier nå.

Militæret i Libanon oppfordrer folk til å holde god avstand til det rammede området.

Publisert: 10.09.20 kl. 12:47 Oppdatert: 10.09.20 kl. 13:14

