VALGT: Amy Coney Barrett er Trumps nominerte. Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump nominerer Amy Coney Barrett til høyesterettsdommer

Den katolske jusprofessoren Amy Coney Barrett må nå få flertall i Senatet for å fylle det tomme setet i høyesterett.

Den siste uken har det vært knyttet spenning til hvem den amerikanske presidenten ville nominere som dommer til høyesterett etter at Ruth Bader Ginsburg døde.

Lørdag kveld norsk tid ble det klart at Trump nominerer jusprofessor Amy Coney Barrett.

Barrett kom sammen med familien og Donald Trump ut foran Det hvite hus før nominasjonen.

– Nå møtes vi i Rosehagen for å fortsette vår oppgave om å sikre rettferdighet og «rule of law». I dag er det min ære å nominere en av våre skarpeste og flinkeste rettshoder til høyesterett. Hun er en kvinne uten like og urokkelig lojal til grunnloven, dommer Amy Coney Barrett, sa Trump da hun ble nominert.

Barrett ble tidlig nevnt som en av dem Trump vurderte å nominere. Presidenten har vært tydelig på at han ønsket å nominere en kvinne.

– Takk skal du ha president. Jeg er dypt beæret for tilliten jeg har fått av deg. Jeg elsker USA og jeg elsker grunnloven til USA, sa Barrett da hun fikk ordet.

– Blir jeg godkjent av senatet, vil jeg huske på hvem som var der før meg. Flagget til USA er fremdeles på halv stang for å minne dommer Ruth Bader Ginsburg. Ginsburg ikke bare ødela glasstaket, hun knuste det, fortsatte hun.

Barrett sier videre at en dommer må anvende loven slik den er skrevet.

– Dommere er ikke beslutningstakere, og må sette tilside politikk de støtter, sa Barrett.

Barrett er 48 år og kommer fra byen New Orleans i delstaten Louisiana sør i USA. Hun er populær blant abortmotstandere, og hun var blant finalistene forrige gang en ny høyesterettsdommer skulle bli utnevnt.

Ved forrige utnevnelse, da Brett Kavanaugh endte med opp som høyesterettsdommer, sa Trump at han «sparte henne til Ginsburg».

Barrett vokste opp som én av syv søsken i en katolsk familie, og hun har selv fått syv barn og er i dag praktiserende katolikk.

Ved flere anledning er det blitt stilt spørsmål om troen hennes gjør at hun er moralsk fordømmende i rettspraksisen.

Hun har også vært assistent for avdøde høyesterettsdommer Antonin Scalia, og konservative stemmer håper at hun følger i hans fotspor, skriver New York Times.

Mot abort

Som ansatt ved det katolske universitetet Notre-Dame i Indiana har Barret vært tilknyttet anti abort-gruppen Faculty for Life. I 2015 undertegnet hun et felles brev der hun stilte seg bak «verdien av menneskeliv fra unnfangelse til naturlig død», og at ekteskapet er «basert på en uoppløselig forpliktelse mellom en mann og en kvinne».

Hun har kritisert Roe v. Wade, den sentrale domsavgjørelsen i Høyesterett fra 1973 som førte til at abort ble legalisert i USA. Hun har imidlertid også sagt at det er lite sannsynlig at retten vil gjøre om på denne beslutningen, skriver Forbes.

I 2018 uttalte Barrett at kontroversen om abort nå, handler om finansiering.

– Det er et spørsmål om hvorvidt aborter skal være offentlig eller privat finansiert, sa hun.

– Vil se bakover

Den norske USA-eksperten, professor ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo, Geir Stenseth, sier til VG at Barrett er tydelig konservativ, og at hun har to juridiske metoder som henger sammen.

Hun er tekstbasert, enten ved grunnlovsteksten eller en vanlig lovtekst. I tillegg er hun en originalist -- hun forsøker å identifisere grunnloven ut fra det som var den opprinnelige intensjonen, ikke slik vi tolker Grunnloven i Norge.

DOMMER: Jusprofessor og dommer Amy Coney Barrett. Foto: Robert Franklin / TT NYHETSBYRÅN

Skulle nominasjonen få støtte av flertallet i Senatet som for øyeblikket er styrt av republikanerne, vil seks av ni høyesterettsdommere i USA være konservative. Det er en vekting som vil være låst i flere år fremover.

Trump har uttrykt at han ønsker en avstemming før valget 3. november, som det er 41 dager til.

I gjennomsnitt har det tatt 69 dager å godkjenne en dommer, ifølge Kongressens forskningsorgan.

Dersom Trump-leiren mot formodning ikke rekker å utnevne en ny høyesterettsdommer før valget, og demokratenes Joe Biden vinner, vil Biden kunne utnevne en liberal dommer som kan påvirke beslutninger om rett til abort, miljøreguleringer, presidentens myndighet og stemmerettsregler i lang tid fremover.

Publisert: 26.09.20 kl. 23:06