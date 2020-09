ALENE: ( f.v.) Maxim Znak, Liliya Vlasova, Svetlana Tikhanovskaya, Maria Kolesnikova, Sergei Dylevsky, Olga Kovalkova og Pavel Latushko har alle blitt enten bortførte eller har flyktet fra Hviterussland etter valget. Forfatter Svetlana Aleksijevitsj ( i farge) er den eneste igjen i landet. Fotomontasje: Hallgeir Vågenes

De ledet opposisjonen i Hviterussland. Nå er det bare én igjen

Én etter én forsvinner medlemmene av opposisjonsledelsen i Hviterussland. Nå er det bare Nobelprisvinner Svetlana Aleksijevitsj (72) igjen.

Etter at maskerte menn onsdag forsøkte å ta seg ta seg inn i leiligheten til nobelprisvinner i litteratur Svetlana Aleksijevitsj (72), har hun blitt passet på av representanter fra den svenske ambassaden i Minsk, melder Dagens Nyheter.

Den prisbelønte forfatteren er nå den eneste igjen, av totalt åtte medlemmer av opposisjonens koordineringsråd, som ikke har blitt enten bortført eller har flyktet til utlandet.

FAKTA: Koordineringsrådet Koordineringsrådet har jobbet for en fredelig overgang til et nytt styre i Hviterussland siden den meget langsittende presidenten Aleksandr Lukasjenko ble erklært overlegen vinner av valget den 9. august. Opposisjonens påstander om at valget verken var fritt eller rettferdig støttes av blant andre EU. ( Kilde: NTB) Vis mer

BORTFØRT: Onsdag 9. september ble advokat Maxim Znak bortført av maskerte menn. Foto: TATYANA ZENKOVICH / EPA

Kolesnikova i varetekt

Inntil nylig var Aleksijevitsj også den eneste man var kjent med at fortsatt befant seg på hviterussisk jord.

Onsdag ettermiddag kom det likevel meldinger om at den bortførte Maria Kolesnikova er brakt i varetekt i bydelen Volodarsky i Minsk, og at hun nå venter på at saken hennes skal komme opp, skriver tut.by.

Torsdag forteller hun om at KGB-offiserer truet med å kutte henne i biter hvis hun ikke forlot landet, melder Reuters.

De siste rapportene om Kolesnikova før det, gikk ut på at hun hadde revet i stykker sitt eget pass for å hindre å bli utvist fra hjemlandet på grensen til Ukraina, ifølge ukrainske myndigheter.

Etter bortføringen var det stille fra Kolesnikova i nesten to døgn. Hun skal ha blitt fratatt mobiltelefonen, og måtte se to av sine kolleger bli utvist fra Hviterussland ved samme grensepost der hun selv slapp unna.

BORTFØRT: Maria Kolesnikova ble tvunget inn i en bil i Minsk og kjørt til grensen mot Ukraina. Foto: TATYANA ZENKOVICH / EPA

Ny bortføring onsdag

De siste ukene, etter valget der president Aleksandr Lukasjenko nok en gang erklærte seg selv som vinner, har det hyppig blitt meldt om forsvinninger, trusler, bortføringer og utpressinger av hviterussiske opposisjonelle.

Særlig er de åtte medlemmene av Koordineringsrådets ledelse utsatt.

Onsdag ble den hviterussiske opposisjonspolitikeren Maxim Znak overrumplet og ført bort av maskerte menn i sivile klær, sier kilder nær Znak til nyhetsbyrået Interfax.

Znaks forsvinning ligner det som skjedde opposisjonskollega Maria Kolesnikova tidligere denne uken. Znak er Kolesnikovas advokat, og var inntil onsdagens bortføring den ene av kun to av rådets medlemmer som har kunnet fortsette sitt arbeid innad i Hviterussland, ifølge Radio Free Europe.

– I dag tok de den siste

Den ene som nå står igjen i rådets ledelse, er altså den 72 år gamle forfatteren Svetlana Aleksijevitsj, som i stor grad har vært forhindret i å delta på protestene mot presidenten på grunn av sin helsesituasjon. Hun er likevel en aktiv bidragsyter til opposisjonen fra sitt hjem.

Onsdag ettermiddag kom det en pressemelding fra Aleksijevitsj.

«Det er ikke lenger noen igjen av mine likesinnede venner i ledelsen for koordineringsrådet. Alle er enten i fengsel eller utvist til utlandet. I dag tok de den siste, Maxim Znak.», skriver hun i meldingen.

SORG: Forfatter Svetlana Aleksijevitsj uttrykker stor sorg og sinne over hjemlandets tilstand i pressemeldingen hun skrev onsdag. Foto: Sergei Grits / TT NYHETSBYRÅN

«Dumpet» i Polen

Av de resterende fem medlemmene er det enkelte som har sett seg nødt til å flykte ut av hjemlandet etter valget. Andre er utvist på brutale måter.

Den kristendemokratiske politikeren Olga Kovalkova ble ført med makt til landegrensen den 5. september, og «sluppet ut i ingenmannsland» på polsk territorium, ifølge koordineringsrådet, melder CNN. Kovalkova befinner seg nå i Warszawa.

NÆR STØTTESPILLER: Olga Kovalkova sammen med presidentkandidat Svetlana Tikanovskaya. Foto: WOJTEK RADWANSKI / AFP

Den profilerte advokaten Liliya Vlasova (67) sitter fortsatt i varetekt, og internasjonale advokatforeninger krever av hviterussiske myndigheter at hun skal løslates umiddelbart, uten at det har skjedd.

Ingeniør og leder av Minsk traktorfabrikk Sergei Dylevsky sitter fortsatt i fengsel etter å ha deltatt i fredelige protester for nesten fire uker siden.

Pavel Latushko (47), tidligere kulturminister og ambassadør til Frankrike, Polen og Spania, dro raskt etter valget til Polen, og har ikke vært i hjemlandet siden situasjonen i Hviterussland tilspisset seg.

Den femte og siste er presidentkandidat Svetlana Tikanovskaya, som stiftet rådet, og utpekte de syv andre medlemmene.

Etter valget har Tikanovskaya fortsatt sitt politiske arbeid fra eksil i Litauen, fordi hun fryktet for sin egen og barnas trygghet.

Publisert: 10.09.20 kl. 21:32

