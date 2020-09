KREVER STANS: Vladimir Putin og Emmanuel Macron vil ha slutt på krigingen i Nagorno-Karabakh. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

Krigen raser: Putin og Macron ber om full stans i kamphandlinger

Russlands president Vladimir Putin og Frankrikes president Emmanuel Macron ber om full stans i kampene mellom Armenia og Aserbajdsjan i Nagorno-Karabakh.

– Vladimir Putin og Emmanuel Macron ber de krigførende partene om fullstendig stans i kampene, og så raskt som mulig dempe spenningsnivået og vise full tilbakeholdenhet, heter det i en uttalelse fra Moskva sent onsdag kveld.

De to presidentene er klare til å intensivere den diplomatiske innsatsen for å hjelpe til med å løse konflikten, ifølge uttalelsen.

Tidligere onsdag tilbød Russland seg å mekle mellom Armenia og Aserbajdsjan. Russisk UD har invitert utenriksministrene fra de to landene til fredssamtaler, opplyste utenriksminister Sergej Lavrov.

Enklaven Nagorno-Karabakh er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men kontrolleres av armenske separatister.

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) har i flere tiår forsøkt å mekle i konflikten. Ved årsskiftet overtar Sverige ledelsen i OSSE.

Konflikten raser

Tunge kamper mellom armenske og aserbajdsjanske styrker fortsatte onsdag for fjerde dag på rad siden konflikten brøt ut søndag, skriver nyhetsbyrået AP.

Uttalelser fra begge sider av konflikten tyder på at den ikke ser ut til å dø ut med det første. Aserbajdsjans president krever at Armenia trekker seg ut av den omstridte regionen. Armenia raser over Tyrkias involvering i konflikten og sier nabolandets handlinger «hindrer forsøk fra det internasjonale samfunnet på å få slutt på fiendtligheten».

Nagorno-Karabakh ligger i Aserbajdsjan, men har vært under kontroll av etnisk-armenske styrker som har blitt støttet av den armenske regjeringen siden 1994.

RENSER VÅPEN: Unge frivillige hjelper til med å ta vare på våpnene nær Hadrut i Nagorno-Karabakh. Foto: Karen Mirzoyan / AP

De to landene har kriget i tiår om landområdet, der en separatistkrig ble utkjempet tidlig på 90-tallet og frem til tre år etter Sovjetunionens oppløsning.

Ifølge tjenestefolk i Nagorno-Karabakh har rundt 100 tjenestemenn og flere sivile på deres side blitt drept siden konflikten brøt ut søndag. Aserbajdsjanske myndigheter opplyser ikke om militære dødsfall, men sier 14 sivile er drept på deres side.

Konflikten eskalerte tirsdag da Armenia hevdet et tyrkisk F-16-fly skjøt ned et SU-25-fly fra deres luftforsvar i armensk luftrom, hvorpå piloten ble drept. Tyrkia har benektet dette.

les også Russland og NATO møtes også i Kaukasus-krig

Hevder fremmedkrigere strømmer til

Russland hevder opprørere fra Syria og Libya er sendt til Nagorno-Karabakh for å kjempe sammen med aserbajdsjanske styrker.

Nagorno-Karabakh er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men kontrolleres av armenske separatister.

– Krigere fra ulovlige væpnede grupper, inkludert fra Syria og Libya, blir nå sendt til Nagorno-Karabakh for å delta i kampene, heter det i en uttalelse fra utenriksdepartementet i Russland.

– Vi er dypt bekymret, heter det videre.

Russland har militærbaser i Armenia, mens Tyrkia har lovet støtte til Aserbajdsjan.

Publisert: 01.10.20

