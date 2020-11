En føderal domstol i New York slår fast at Trump-administrasjonens foreslåtte innskrenkninger i innvandringsprogrammet Daca er ugyldige. Årsaken er at domstolen mener forfremmelsen av Chad Wolf, her avbildet før en høring i Senatet, som fungerende sikkerhetsminister var ulovlig. Foto: Shawn Thew / Pool via AP / NTB

Føderal domstol: USAs sikkerhetsminister ble ulovlig ansatt

En føderal domstol stopper Trump-regjeringens forsøk på å begrense Daca-programmet, som beskytter unge innvandrere som kom til USA som barn. Retten mener fungerende sikkerhetsminister Chad Wolf ble ulovlig forfremmet.

Hanna Haug Røset

NTB

Det har distriktsretten i New York konkludert med i en avgjørelse søndag, melder flere amerikanske medier om CNN og NBC News.

Daca anslås å gi opphold til flere hundretusenvis av mennesker i USA, så lenge de ikke bryter loven. De får imidlertid ingen rett til statsborgerskap. Programmet ble innført under president Barack Obama i 2012, for å beskytte papirløse innvandrere og andre som kom til USA ulovlig som barn.

Mange av dem, de fleste fra Mexico og Mellom-Amerika, kan knapt huske foreldrenes fedreland, snakker ofte ikke språket deres, og fremstår som hvilke som helst andre amerikanere.

Men uten papirer kan de ikke arbeide lovlig, ta førerkort eller opprette bankkontoer, og de risikerer til enhver tid å bli pågrepet og utvist til et land de ikke kjenner.

Innskrenkningene som har blitt innført av fungerende sikkerhetsminister Chad Wolf er slutt på godkjenning av nye søknader og kutt i lengden på fornyelse fra to til ett år.

Distriktsretten i New York slår fast at endringene er ugyldige, fordi Wolf ble ulovlig forfremmet til jobben. Trump-regjeringen forsøkte først å fjerne hele programmet, men ble stanset av høyesterett i mai.

Dersom programmet hadde blitt stanset ville hundretusener risikert å bli kastet ut av landet, til tross for at de var under 16 år da foreldrene deres tok dem med inn i landet.

Avgjørelsen er nok et nederlag for Trump-administrasjonen som også tidligere har gått hardt ut mot ordningen blant annet fordi Trump har ment at Mexicos grensekontroll er for dårlig. Trump har gjennom sin presidentperiode lyktes med å få gjennom flere innvandringsbegrensende tiltak, men har mislyktes med å nå sitt uttalte mål om å avskaffe Daca-programmet.

Det er mulig å anke avgjørelsen.

Publisert: 15.11.20 kl. 07:57

