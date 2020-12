MOTSIER TRUMP: Den amerikanske justisministeren, William Barr. Foto: Jeff Roberson / AP

USAs justisminister: Ikke funnet bevis for valgjuks som ville endret resultatet

Justisminister William Barr satte tidligere i november i gang etterforskning av påstått valgjuks. Nå forteller han om de foreløpige funnene.

Tirsdag sier han til nyhetsbyrået AP at det ikke er avdekket noe som ville endre utfallet av valget.

I et intervju med nyhetsbyrået sier Barr at statsadvokater og FBI-agenter har jobbet med å følge opp og etterforske spesifikke klager og informasjon de har mottatt, men at de ikke har funnet bevis som ville endret valgresultatene.

– Til dags dato har vi ikke sett valgjuks på et nivå som kunne ha påvirket et annet utfall av valget, sier Barr.

Uttalelsene fra justisministeren kommer til tross for president Donald Trumps gjentatte påstander om at valget ble stjålet fra ham. Blant de mange påstandene Trump-kampanjen har kommet med, er at valgmaskinene har slettet Trump-stemmer og overført dem til kommende president Joe Biden.

Barr har lenge vært en av de mest pålitelige støttespillerne til Trump.

I forkant av presidentvalget har Barr kommet med gjentatte bemerkninger om at poststemmer kunne være spesielt utsatt for valgjuks under coronapandemien, fordi amerikanere fryktet å dra til stemmeurnene og heller stemte via post, skriver nyhetsbyrået videre.

– Det har kommet en påstand som ville vært systematisk svindel, og det ville vært påstanden om at maskinene ble programmert til å tukle med valgresultatene. Departementet for innenrikssikkerhet (DHS) og Justisdepartement har sett på det, og så langt har vi ikke sett noe substansielt som underbygger det, sier Barr.

En uke etter at Joe Biden ble erklært som vinner av valget, gikk amerikanske valgmyndigheter ut mot påstandene til Trump og sa at valget i år var «det sikreste valget i amerikansk historie».

